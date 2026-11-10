Το πείσμα του Γιανίκ Γκομίς

Θυμίζουμε τι είπε ο Ε.Τ της ΑΕΛ:

«Ο Γκομίς θέλει να επιστρέψει πολύ πιο σύντομα από την περίοδο που έχει καθοριστεί, δουλεύει τρεις φορές την ημέρα για να μπορέσει να είναι έτοιμος αν όλα πάνε καλά ίσως να είναι έτοιμος μέσα στον Ιανουάριο, όμως καλύτερα να περιμένουμε μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου».

Η αλήθεια είναι πως η ατυχία χτύπησε χωρίς έλεος την ΑΕΛ με τους τραυματισμούς των δύο της επιθετικών.

Επίσης αλήθεια είναι πως ο Γιανίκ Γκομίς όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στην Κύπρο μας έδειξε πως είναι μαχητής εντός του γηπέδου.

Το γεγονός ότι έχει πεισμώσει προκειμένου να κερδίσει τον χρόνο και να επιστρέψει στο γήπεδο είναι άξιο αναφοράς.

Άλλωστε δεν χρειάστηκε παρά μόνο ένα παιχνίδι για να δείξει τι μπορεί να δώσει φέτος στην ΑΕΛ. Και όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, η επιστροφή του θα είναι κάτι περισσότερο από μία σούπερ εκ των έσω μεταγραφή.

Α.Ψ