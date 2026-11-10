Εθνική: Ξανά ατομικό ο Κουρμπέλης, αισιοδοξία για τη συμμετοχή του

Παραμένει αμφίβολος ο Δημήτρης Κουρμπέλης ενόψει του Ολλανδία-Ελλάδα για το Nations League. Ο 33χρονος μέσος, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι του Asteras AKTOR με την Καλαμάτα (υπέστη διάστρεμμα στην τελευταία φάση) έκανε θεραπεία τη Δευτέρα. Σήμερα ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, αλλά υπάρχει αισιοδοξία ότι θα προλάβει την αναμέτρηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (13/11, 21:45).

Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που έχουν κληθεί από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν κανονικά παρόντες, με τον Σέρβο τεχνικό να ρίχνει το βάρος στην τακτική την Τρίτη (10/11). Οι διεθνείς θα προπονηθούν στις 18:00 την Τετάρτη και το πρωί (11:00) της Πέμπτης το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αναχωρήσει αεροπορικώς για το Άμστερνταμ.

Αναλυτικά οι κλήσεις του κ. Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Τερματοφύλακες: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης.

Αμυντικοί: Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Μανώλης Σάλιακας, Γεώργιος Βαγιαννίδης, Λάζαρος Ρότα, Κωνσταντίνος Τσιμίκας, Δημήτρης Γιαννούλης.

Μέσοι: Χρήστος Ζαφείρης, Νεκτάριος Τριαντής, Δημήτρης Κουρμπέλης, Αθανάσιος Ανδρούτσος, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γεώργιος Μασούρας, Αλέξανδρος Κυζιρίδης, Αναστάσιος Μπακασέτας, Ηλίας Κουτσουπιάς.

Επιθετικοί: Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Αναστάσιος Δουβίκας, Ανδρέας Τετέι, Χαράλαμπος Κωστούλας.

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