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Βαριά ήττα για Χιτ από Γουόριορς παρά το νταμπλ-νταμπλ του Αντετοκούνμπο

ΓΗΠΕΔΟ

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Στο άλλο ματς της ημέρας, οι Σανς επιβλήθηκαν 117-104 του Ορλάντο στο Φίνιξ

Στο 3-6 υποχώρησαν οι Χιτ, καθώς δεν μπόρεσαν να δώσουν συνέχεια στη χθεσινή νίκη επί των Κλίπερς και ηττήθηκαν με 120-100 από τους Γουόριορς στο Chase Center του Σαν Φρανσίσκο.

Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο (53-53), η ομάδα του Μαϊάμι έχασε την επαφή με το σκορ στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όταν και το επί μέρους σκορ ήταν 38-23, ενώ στη συνέχεια δεν μπόρεσε να απειλήσει.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε 31 λεπτά είχε 20 πόντους (5/7 βολές, 6/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα), 14 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 λάθη. Ο Ντέβιον Μίτσελ είχε 22 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Μπαμ Αντεμπάγιο 18 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Για τους γηπεδούχους, που έφτασαν τις έξι σερί νίκες (6-3), ο Στεφ Κάρι είχε 29 πόντους με 6/12 τρίποντα, ενώ ο εντυπωσιακός ρούκι Γιάξελ Λέντεμποργκ πρόσθεσε 17 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Οι Χιτ συνεχίζουν την περιοδεία τους στη Δύση αντιμετωπίζοντας τα ξημερώματα της Δευτέρας τους Κινγκς στο Σακραμέντο (04:00).

Δωδεκάλεπτα: 26-29, 53-53, 91-76, 120-100

Στο άλλο ματς της ημέρας, οι Σανς επιβλήθηκαν 117-104 του Ορλάντο στο Φίνιξ με 30 πόντους του Ντέβιν Μπούκερ και 24 του Ντίλον Μπρουκς.

sport-fm.gr

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