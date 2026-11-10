Κι όμως, το φτιάχνει

Η νίκη της Ομόνοιας επί της Ανόρθωσης έκλεισε έναν δύσκολο κύκλο αγώνων, με θετικό πρόσημο. Οι πράσινοι σκόραραν δύο γκολ και κράτησαν το μηδέν στην άμυνα, για 2η σερί φορά.

Βέβαια, σχετικά με τα μετόπισθεν, προκλήθηκε έντονη συζήτηση το τελευταίο διάστημα για τα γκολ που δέχθηκε η ομάδα της πρωτεύουσας. Κόντρα σε Μπενφίκα και Νάιμεγκεν η εστία παραβιάστηκε επτά φορές, κι αυτό ήταν αρκετό για να προκληθεί... ανησυχία. Από την άλλη βέβαια, αφ' ενός θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός πως οι Πορτογάλοι και οι Ολλανδοί προέρχονται από ανώτερα πρωταθλήματα και αφενός πως εντός συνόρων, τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά.

Μετά το πέρας της 9ης αγωνιστικής, η Ομόνοια διαθέτει την καλύτερη άμυνα, αφού δέχθηκε μόλις έξι γκολ! Ενδεχομένως αυτό να δείχνει βελτίωση λόγω του οτι στα προκριματικά του καλοκαιριού, το «τριφύλλι» σε έξι αναμετρήσεις, δέχθηκε πέντε γκολ. Στην League Phase κράτησε το μηδέν με Θέλτα και Τσέλιε.