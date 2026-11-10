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Θρύλος της Γιουνάιτεντ: «Πάρτε τον Κωστούλα»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ένας από τους κορυφαίους σκόρερ που πέρασαν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποθέωσε τον Χαράλαμπο Κωστούλα

Ένας από τους κορυφαίους σκόρερ που πέρασαν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Τέντι Σέριγχαμ, αποθέωσε τον Χαράλαμπο Κωστούλα και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στη διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων». Μέσω αυτού υποστηρίζει ότι ο Έλληνας επιθετικός της Μπράιτον αποτελεί ιδανική επιλογή για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης της ομάδας. 

Μάλιστα, ο παλαίμαχος διεθνής Άγγλος επιθετικός θεωρεί ότι οι «κόκκινοι διάβολοι» θα πρέπει να κινηθούν για την απόκτησή του τον Ιανουάριο, παρότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ανταγωνισμό από την Άρσεναλ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διανύει μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, καθώς βρίσκεται μόλις στη 18η θέση της Premier League και συμπλήρωσε οκτώ διαδοχικές αναμετρήσεις χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, μετά και το εντυπωσιακό 4-4 με την Άστον Βίλα το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η αρνητική εικόνα της ομάδας έχει φέρει τον Μάικλ Κάρικ κοντά στην έξοδο, με τα τελευταία δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για απομάκρυνσή του κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων. Έντι Χάου, Φαμπιάν Χιούρτσελερ, Γιούλιαν Νάγκελσμαν και Αντόνιο Κόντε έχουν συνδεθεί το προηγούμενο διάστημα με τον πάγκο της Γιουνάιτεντ, ενώ πλέον ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο εμφανίζεται ως ένας από τους βασικούς υποψηφίους για να αναλάβει πριν από το παιχνίδι με τη Λίβερπουλ στις 22 Νοεμβρίου.

Ανεξάρτητα από το ποιος θα διαδεχθεί τον Κάρικ, ο Τέντι Σέριγχαμ εκτιμά ότι ο επόμενος προπονητής θα χρειαστεί ουσιαστική μεταγραφική ενίσχυση, με τον 19χρονο Χαράλαμπο Κωστούλα να βρίσκεται στην κορυφή των δικών του επιλογών.

«Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που θα ήθελα να δω να αποκτά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Ιανουάριο και είναι ο νεαρός Έλληνας σέντερ φορ της Μπράιτον, ο Χαράλαμπος Κωστούλας. Τι παίκτης είναι αυτός! Τον λατρεύω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παλαίμαχος επιθετικός στην «Metro».

Στη συνέχεια, εξήγησε τι είναι αυτό που τον έχει εντυπωσιάσει στο παιχνίδι του Έλληνα άσου:

«Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται. Έχει ενέργεια, γνωρίζει πολύ καλά τη θέση του και είναι ακόμη ένα νεαρό παιδί.

Ξέρει να κρατάει την μπάλα, γνωρίζει σίγουρα πώς να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Συμμετέχει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, φέρνει τους συμπαίκτες του στην επίθεση και διαθέτει αυτή την ξεχωριστή πινελιά».

Ο Κωστούλας μετακόμισε από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον τον Ιούνιο του 2025, έναντι περίπου 30 εκατομμυρίων λιρών. Στην πρώτη του παρουσία στην Premier League έχει ήδη καταγράψει πέντε συμμετοχές σε γκολ (γκολ και ασίστ) σε δέκα αναμετρήσεις πρωταθλήματος, συμβάλλοντας στην εξαιρετική πορεία των «γλάρων», οι οποίοι βρίσκονται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Μάλιστα, ο νεαρός Έλληνας επιθετικός είχε σκοράρει στη σπουδαία νίκη της Μπράιτον με 3-0 επί της Άρσεναλ τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο Σέριγχαμ θεωρεί πως οι Λονδρέζοι ενδέχεται επίσης να ενδιαφερθούν για την περίπτωσή του, κάτι που σημαίνει ότι η Γιουνάιτεντ μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό τους για να εξασφαλίσει την υπογραφή του.

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ΔΙΕΘΝΗPremier League

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