Μουρίνιο – Γκουαρδιόλα 77-76: Ο Πορτογάλος στην κορυφή της LaLiga

Ο Χάνσι Φλικ, ωστόσο, καταγράφει ακόμη υψηλότερη επίδοση και πλησιάζει το όριο συμμετοχών.

Η νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 3-0 στην έδρα της Βαλένθια έφερε τον Ζοζέ Μουρίνιο στην κορυφή μιας ιδιαίτερης ιστορικής κατάταξης του ισπανικού πρωταθλήματος, αφήνοντας πίσω του τον μεγάλο του αντίπαλο, Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έφτασε τις 97 νίκες σε 126 αγώνες στη LaLiga, συνυπολογίζοντας την πρώτη και τη δεύτερη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το ποσοστό επιτυχίας του ανέρχεται στο 77%, ξεπερνώντας το 76,3% του Γκουαρδιόλα, ο οποίος είχε καταγράψει 116 νίκες σε 152 παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα.

Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση στην ιστορία της διοργάνωσης μεταξύ των προπονητών που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 100 αγώνες. Πίσω από τους δύο βρίσκονται ο Κάρλο Αντσελότι με 71,1%, ο Τσάβι με 69,6%, ο Ζινεντίν Ζιντάν με 67,8% και ο Λουίς Ενρίκε με 66,4%.

Η συγκεκριμένη πρωτιά αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς την έντονη αντιπαλότητα των Μουρίνιο και Γκουαρδιόλα κατά την πρώτη παρουσία του Πορτογάλου στη Μαδρίτη. Οι μεταξύ τους αναμετρήσεις, τόσο στους αγωνιστικούς χώρους όσο και στις συνεντεύξεις Τύπου, σημάδεψαν μια ολόκληρη περίοδο του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Ο ίδιος ο Μουρίνιο, πάντως, κράτησε χαμηλούς τόνους όταν ενημερώθηκε για το επίτευγμά του.

«Αυτό το στατιστικό μού λέει ότι πρέπει να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν ζούμε από τους αριθμούς του παρελθόντος, ζούμε στο παρόν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αισθάνεται υπερήφανος που βρίσκεται στην κορυφή μιας κατάταξης στην οποία περιλαμβάνονται σπουδαίοι προπονητές.

Ωστόσο, η πρωτιά του Πορτογάλου ενδέχεται να απειληθεί σύντομα από τον Χάνσι Φλικ. Ο Γερμανός τεχνικός της Μπαρτσελόνα μετρά 69 νίκες σε 87 αγώνες, ποσοστό 79,3%, αλλά δεν περιλαμβάνεται ακόμη στη συγκεκριμένη κατάταξη, καθώς δεν έχει συμπληρώσει τις 100 συμμετοχές.

Παράλληλα, ο Μουρίνιο συνεχίζει να ανεβαίνει και στην ιστορική κατάταξη των προπονητών της Ρεάλ Μαδρίτης ως προς τον αριθμό αγώνων στη δεύτερη θητεία του. Με 194 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, βρίσκεται στην έκτη θέση και απέχει μόλις τέσσερις αγώνες από το να ξεπεράσει τον Λέο Μπενάκερ, που είχε 197.

sdna.gr