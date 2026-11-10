Πιστεύουν πολύ περισσότερο

Στη Νέα Σαλαμίνα πήραν την απόφαση να αποδεσμεύσουν τον προπονητή Άνχελ Λόπεθ παρόλο που στο τελευταίο παιχνίδι η ομάδα πήρε μία μεγάλη νίκη.

Η διοίκηση των ερυθρολεύκων θεωρεί πως αυτή η ομάδα, αυτό το ρόστερ μπορεί να καθοδηγηθεί πολύ καλύτερα για να έχει περισσότερα θετικά αποτελέσματα.

Ουσιαστικά πιστεύουν πως με έναν άλλο προπονητή, η φετινή Νέα Σαλαμίνα μπορεί να βλέπει πολύ πιο ψηλά στην βαθμολογία από την θέση στην οποία βρίσκεται τώρα.