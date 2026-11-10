Η μεγάλη προσδοκία του Ομονοιάτη

Ο Ακιντόλα επέστρεψε στο προσκήνιο για την Ομόνοια με γκολ και ασίστ ενώ ο Ντιονί ήταν αυτός που άνοιξε ουσιαστικά τον δρόμο για το διπλό των πρασίνων στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος».

Η μεγάλη προσδοκία του κάθε Ομονοιάτη είναι να δει τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές να συνεργάζονται και στη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας.

Το πρώτο δείγμα πάντως ήταν πέρα για πέρα θετικό.