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World Athletics: Οι τρεις φιναλίστ για το βραβείο του κορυφαίου αθλητή για το 2026

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Wolrd Athletics ανακοίνωσε τους τρεις φιναλίστ του βραβείου «Κορυφαίος Αθλητής της χρονιάς 2026», με τον Μόντο Ντουπλάντις να βρίσεται ανάμεσά τους.

Η Wolrd Athletics ανακοίνωσε τους Άλισον ντος Σάντος, Μόντο Ντουπλάντις και Σεμπάστιαν Σάουε ως τους τρεις φιναλίστ για το βραβείο «Κορυφαίος Αθλητής της χρονιάς 2026» ενώ τη Τετάρτη 11/11 θα γίνουν γνωστές και οι γυναίκες φιναλίστ.

Η ψηφοφορία έγινε με φιλάθλους, αθλητές, εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και μέλη της οικογένειας του Παγκόσμιου Στίβου και οι ντος Σάντος, Ντουπλάντις και Σάουε ήταν οι τρεις με τις περισσότερες ψήφους.

Ο αθλητής αλλά και η αθλήτρια που θα λάβουν το βραβείο του κορυφαίου για τη σεζόν θα ανακοινωθούν στην εκδήλωση της World Athletics στις 29/11 στο Μονακό.

Θυμίζουμε ότι μαζί με τα βραβεία του Κορυφαίου Αθλητή και της Κορυφαίας Αθλήτριας της χρονιάς θα απονεμηθούν επίσης και οι αντίστοιχοι τίτλοι «Ανερχόμενου Αθλητή» και «Ανερχόμενης Αθλήτριας» ενώ για πρώτη φορά θα γίνει κι η απονομή του βραβείου «Στιγμή της χρονιάς».

Οι φιναλίστ του βραβείου «Κορυφαίος Αθλητής της χρονιάς»

Άλισον ντος Σάντος, Βραζιλία

- Κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 400μ. με εμπόδια, σημειώνοντας χρόνο 45.80, ενώ κατέκτησε τον τίτλο στο Ultimate με επίδοση 45.98, την τρίτη καλύτερη όλων των εποχών.

- Παρέμεινε αήττητος σε 11 αγώνες με εμπόδια, συμπεριλαμβανομένου του τελικού του Diamond League.

Μόντο Ντουπλάντις, Σουηδία

- Βελτίωσε το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ, ανεβάζοντας την επίδοσή του στα 6,31μ.

- Κατέκτησε τους τίτλους στο Ultimate, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Σεμπάστιαν Σάουε, Κένυα

- Νίκησε στον Μαραθώνιο του Λονδίνου, σημειώνοντας παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο 1:59:30.

- Έγινε ο πρώτος άνδρας στην ιστορία που κατέβηκε τις δύο ώρες σε μαραθώνιο, σε αγώνα όπου η επίδοση μπορούσε να αναγνωριστεί ως παγκόσμιο ρεκόρ.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κατέλαβαν τις παρακάτω θέσεις:

4. Τζος Κερ, Μεγάλη Βρετανία και Βόρεια Ιρλανδία

5. Τζα'Κόμπι Θαρπ, ΗΠΑ

6. Κένεθ Μπέντναρεκ, ΗΠΑ

7. Κόλεν Κεμπινατσίμπι, Μποτσουάνα

8. Ρουμές Θαράνγκα Παθιράγκε, Σρι Λάνκα

9. Άντι Ντίαζ Ερνάντεθ, Ιταλία

10. Κρίστιαν Τσεχ, Σλοβενία

athletiko.gr 

 

 

 

 

 

 

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΣΤΙΒΟΣ

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