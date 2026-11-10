Τρίτη σερί ανατροπή!

Η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στην κερκίδα του ΑΠΟΕΛ, τον έσπρωξε σε μια μεγάλη νίκη επί του Άρη, προσθέτοντας ακόμη μία ξεχωριστή στιγμή στη μεγάλη επετειακή βραδιά.

Η τρίτη διαδοχική ανατροπή των γαλαζοκιτρίνων στη Cyprus League by Stoiximan δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη επιτυχία. Αποτυπώνει τον χαρακτήρα και το μέταλλο της ομάδας, η οποία δείχνει αποφασισμένη να παλέψει για την επιστροφή της στην κορυφή. Είχαν προηγηθεί οι ανατροπές απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου και την Ομόνοια 29ης Μαΐου, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα του ΑΠΟΕΛ να αντιδρά ακόμη και όταν βρίσκεται πίσω στο σκορ.

Με την ολοκλήρωση της 9ης αγωνιστικής, οι γαλαζοκίτρινοι βρίσκονται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 17 βαθμούς, μόλις τρεις πίσω από την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Έτσι, οδηγούνται στη διακοπή του πρωταθλήματος με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία και με την προσδοκία να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία. Με την επανέναρξη της Cyprus League by Stoiximan, τους περιμένει το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στην Ομόνοια, στις 21 Νοεμβρίου (17:00).