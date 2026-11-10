FIFA: Ο Βενγκέρ σκέφτεται να αναμετρηθεί με τον Ινφαντίνο στις εκλογές

Ο πρώην προπονητής της Άρσεναλ και επικεφαλής παγκόσμιας ανάπτυξης ποδοσφαίρου της FIFA από το 2019, Αρσέν Βενγκέρ, εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο για την προεδρία της FIFA, στις εκλογές που θα γίνουν στις 18 Μαρτίου 2027 στο Ραμπάτ (Μαρόκο).

Αυτό αναφέρει το BBC Sport, σημειώνοντας ότι «εδώ και εβδομάδες, σημαντικά στελέχη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ελπίζουν ότι ο Γάλλος θα διεκδικήσει τη θέση, και ο ίδιος το εξετάζει πλέον σοβαρά».

Η ηλικία του, είναι 77 ετών, εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν θα μπορούσε να προσφέρει μακροπρόθεσμη ηγεσία στο άθλημα. Ωστόσο, ορισμένοι υποστηρικτές του δήλωσαν στο BBC Sport ότι θα ήταν ικανοποιημένοι αν κέρδιζε τις εκλογές και στη συνέχεια αποχωρούσε, πριν ολοκληρώσει την πλήρη τετραετή θητεία του.

Η θέση του Τζιάνι Ινφαντίνο έχει κλονιστεί σοβαρά λόγω των έντονων αντιδράσεων που προκάλεσε το αποτυχημένο σχέδιό του να ανοίξει την ...πόρτα της FIFA σε ιδιώτες. «Δεν συμμετείχα σε αυτό το στρατηγικό σχέδιο και ενημερώθηκα για το εγχείρημα μέσω δημοσιευμάτων στα μέσα ενημέρωσης», δήλωσε τότε ο Βενγκέρ. «Η απόφαση για την απόσυρση του σχεδίου ήταν απολύτως αναγκαία και αυτονόητη, καθώς πιστεύω ακράδαντα σε μια ανεξάρτητη FIFA, η οποία υπηρετεί το άθλημά μας με αφοσίωση, διαφάνεια και ακεραιότητα», πρόσθεσε.

Όμως διατηρεί την υποστήριξη στη Νότια Αμερική, την Αφρική και την Ασία. Μία υποστήριξη που ενδέχεται να δοκιμαστεί εάν ο Αρσέν Βενγκέρ θέσει υποψηφιότητα. Πηγές από το περιβάλλον του Αρσέν Βενγκέρ αναφέρουν ότι δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση και εκτιμούν ότι ο Τζιάνι Ινφαντίνο παραμένει το φαβορί για την κατάκτηση μιας τέταρτης και τελευταίας θητείας στις εκλογές του επόμενου έτους.

Η προθεσμία για τους υποψηφίους που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα απέναντι στον Ινφαντίνο για τις εκλογές του Μαρτίου λήγει στις 18 Νοεμβρίου. Ο πρώην αμυντικός της Τότεναμ, Ραμόν Βέγκα, ήταν ο πρώτος που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του τον Οκτώβριο. Επίσης, ο επίτιμος πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ιαπωνίας, Κόζο Τασίμα, έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα. Ο Αρσέν Βενγκέρ έχει προκαλέσει κατά καιρούς αντιδράσεις, κυρίως λόγω προτάσεων όπως η διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανά διετία ή η αλλαγή στον κανονισμό του οφσάιντ.