Οι επιθετικοί της βγάζουν «φωτιές»

Εννέα γκολ από τα φορ σε εννέα αγωνιστικές, δεν το λες και άσχημη επίδοση. Οι τρεις διαθέσιμοι επιθετικοί της ΑΕΚ έχουν σκοράρει συνολικά εννέα τέρματα, βοηθώντας ουσιαστικά την ομάδα τους να πάρει τα ποθητά αποτελέσματα. Πρώτος σκόρερ ανάμεσα στα «9άρια» των κιτρινοπράσινων είναι ο Ρίατ Μπάγιτς, ο οποίος έχει σκοράρει εναντίον της Σαλαμίνας, της Ομόνοιας 29ης Μαΐου, της Ομόνοιας και της Καρμιώτισσας.

Ο Νίκολας Αντερέγκεν, ο οποίος άργησε αρκετά να πάρει μπρος, ωστόσο το τελευταίο διάστημα έχει βοηθήσει κι αυτός σε σημαντικό βαθμό, είδε δίχτυα στους αγώνες με Ομόνοια 29ης, Ομόνοια Αραδίππου και Άρη, ενώ σκόραρε και στο συγκλονιστικό παιχνίδι κυπέλλου με τον Ακρίτα Χλώρακας, συμβάλλοντας ώστε η ΑΕΚ να αποφύγει το κάζο. Όσον αφορά τον Ατάνας Τρίκα, αποδεικνύει πως κι αυτός μπορεί να γίνει επιδραστικός στο σκοράρισμα, παρόλο που έχει χρησιμοποιηθεί σε πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος, τα τέσσερα ως αλλαγή.

Ο 22χρονος Ρουμάνος, ο οποίος αποκτήθηκε ως τρίτη επιλογή στην κορυφή της επίθεσης, σκόραρε στα δύο τελευταία παιχνίδια με την Krasava Ε.Ν.Υ. και την Καρμιώτισσα. Το, δε, γκολ που σημείωσε στο «Αμμόχωστος» κόντρα στην ομάδα του Ύψωνα, ήταν καθοριστικής σημασίας, προκειμένου οι Λαρνακείς να σώσουν τουλάχιστον τον ένα βαθμό και να γλιτώσουν από μια ντροπιαστική ήττα.

Στο χέρι της

Η ΑΕΚ πάει στη διακοπή Νοεμβρίου με ηρεμία, έχοντας παραμείνει μόνη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Βρίσκεται στο +2 από Ομόνοια και ΑΕΛ, στο +3 από τον ΑΠΟΕΛ και στο +4 από Πάφο και Απόλλωνα. Σίγουρα δεν μιλάμε για διαφορές ασφαλείας, αλλά στα πόδια των ποδοσφαιριστών της είναι αυτές οι διαφορές να αυξηθούν. Και τούτο, διότι μετά τη διακοπή, θα πρέπει να πάρουν το διπλό σε βάρος του Ολυμπιακού στο ΓΣΠ (καθόλου εύκολο παιχνίδι), για να εκμεταλλευτούν τις όποιες απώλειες θα προκύψουν από το ντέρμπι αιωνίων Ομόνοια- ΑΠΟΕΛ. Ακολούθως θα υποδεχθεί Απόλλωνα και ΑΕΛ, οπόταν θα είναι στο χέρι της για να αυξήσει τη διαφορά της και από τους ανταγωνιστές της εκ Λεμεσού.