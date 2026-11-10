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Πιθανή η αναβολή του Ολυμπιακός - ΑΕΚ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Σκέψεις εντός του Ολυμπιακού να ζητήσουν αναβολή του ντέρμπι με την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Πιθανή είναι η αναβολή του Ολυμπιακός - ΑΕΚ, με τους «ερυθρόλευκους» να σκέφτονται να ζητήσουν μετάθεση του ντέρμπι σε διαφορετική ημερομηνία.

Ο λόγος έχει να κάνει με το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα των Πειραιωτών, καθώς προηγείται το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας (2/12), ενώ ακολουθεί η εκτός έδρας ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Τσέλιε (10/12) για το Europa League.

Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί τις επόμενες ημέρες, έπειτα από συζητήσεις του Αλγουαθίλ με τους συνεργάτες του και τη διοίκηση της ομάδας.

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ έχει επίσης απαιτητικές υποχρεώσεις στο συγκεκριμένο διάστημα, καθώς στις 2 Δεκεμβρίου υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR για το Κύπελλο Ελλάδας, ενώ στις 8 Δεκεμβρίου ακολουθεί η εντός έδρας αναμέτρηση με τη Γαλατασαράι για το Champions League.

 

Κατηγορίες

ΕλλαδαSuper League

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