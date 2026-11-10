Μία ήττα με... μαθήματα

Η πρώτη ήττα του Απόλλωνα για φέτος ήρθε στην 9η αγωνιστική, από τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ. Η λεμεσιανή ομάδα, παρόλο που δεν είχε κακή εμφάνιση, δεν μπόρεσε να φύγει από τη Λευκωσία με βαθμολογικό κέρδος. Το 1-0 του περασμένου Σαββάτου ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο αφήνει πίσω του αρκετά... μαθήματα για τον Απόλλωνα. Μαθήματα που πρέπει να γίνουν παθήματα ενόψει της συνέχειας.

Τέτοια παιχνίδια, με ομάδες που έχουν ως πρώτιστο στόχο την παραμονή στην κατηγορία, ενίοτε κρύβουν παγίδες. Και ο Απόλλωνας έπεσε μέσα σε μία εξ αυτών. Διότι δεν κατάφερε να έχει σταθερή απόδοση και στα δύο ημίχρονα. Ο Απόλλωνας που είδαν οι φίλοι του στο β΄μέρος, ήταν αυτός που βλέπουμε όλοι με τον Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο. Μία ομάδα που παίζει γρήγορο, άμεσο ποδόσφαιρο και δημιουργεί πολλές φάσεις μπροστά στην αντίπαλη εστία. Τι δεν έκαναν, όμως, οι γαλάζιοι συγκριτικά με τα προηγούμενα ματς; Δεν ήταν εύστοχοι! Ο Απόλλωνας έκανε αρκετά πράγματα στο γήπεδο για να μην ηττηθεί, ίσως για να κερδίσει κιόλας. «Πλήρωσε» μαζί με την αποτελεσματικότητά του και το γεγονός ότι χαράμισε ένα ημίχρονο.

Πλέον η ομάδα πάει στη διακοπή με τον Λοσάδα να έχει την ευκαιρία να δουλέψει πράγματα στις προπονήσεις, ενώ είναι πολύ θετικό το γεγονός πως με την επανέναρξη αναμένεται να επιστρέψουν οι πολλοί τραυματίες.