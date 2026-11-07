BINTEO: Παράσταση 53 πόντων από τον Ντόντσιτς

Με τον Λούκα Ντόντσιτς σε εξαιρετική βραδιά, οι Λέικερς επικράτησαν των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς με 124-118 και έφτασαν τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες. Ο Σλοβένος σταρ σημείωσε 53 πόντους, την καλύτερη φετινή του επίδοση, ενώ ο Όστιν Ριβς πρόσθεσε 25 πόντους.

Ο Ντόντσιτς πέτυχε 17 από τα 33 σουτ που επιχείρησε και κατέγραψε το 11ο παιχνίδι της καριέρας του με τουλάχιστον 50 πόντους. Με αυτή την επίδοση ανέβηκε στη 10η θέση της σχετικής λίστας στην ιστορία του NBA, μαζί με παίκτες που έχουν πετύχει τον ίδιο αριθμό τέτοιων εμφανίσεων. Παράλληλα, συμπλήρωσε τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια με τουλάχιστον 40 πόντους, ενώ έχει φτάσει αυτό το όριο σε έξι από τις εννέα φετινές αναμετρήσεις του. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν το τρίποντο που πέτυχε από απόσταση περίπου 19 μέτρων, με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Για το Πόρτλαντ, ο Ντένι Άβντιγια είχε 22 πόντους, εννέα ριμπάουντ και 11 ασίστ, ενώ ο Ντέιμιαν Λίλαρντ σημείωσε επίσης 22 πόντους. Ο Τουμάνι Καμαρά πρόσθεσε 18 και ο Ντόνοβαν Κλίνγκαν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους Μπλέιζερς να έχουν τον έλεγχο. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν ακόμη και με 16 πόντους, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 60-53. Το τρίποντο του Ντόντσιτς από το κέντρο σχεδόν του γηπέδου, στην εκπνοή του ημιχρόνου, έδωσε νέα ώθηση στους Λέικερς. Η εικόνα άλλαξε στο τρίτο δωδεκάλεπτο. Με πρωταγωνιστή τον Ντόντσιτς, που πέτυχε 20 πόντους στην περίοδο, το Λος Άντζελες ανέτρεψε την κατάσταση. Το τρίποντο του Ζιαΐρ Γουίλιαμς έφερε τους Λέικερς μπροστά με 71-68, ενώ ένα σερί 17-0 τούς επέτρεψε να ξεφύγουν με 78-68. Στο τέλος της τρίτης περιόδου, η διαφορά είχε φτάσει τους 12 πόντους (87-75).

Το Πόρτλαντ προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι και με ένα σερί 10-0 μείωσε σε 95-89, περίπου επτά λεπτά πριν από τη λήξη. Ωστόσο, δύο διαδοχικά τρίποντα από τους Τζέικ ΛαΡάβια και Όστιν Ριβς έδωσαν ξανά σημαντικό προβάδισμα στους γηπεδούχους. Οι Μπλέιζερς πλησίασαν στους τέσσερις πόντους (114-110), με 50,8 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Ντόντσιτς, όμως, είχε την τελευταία λέξη. Με ένα εύστοχο floater 27,7 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, έφτασε τους 53 πόντους και ουσιαστικά σφράγισε τη νίκη των Λέικερς.

Το αποτέλεσμα είχε ιδιαίτερη σημασία και για τις δύο ομάδες. Οι Λέικερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 1-1 στη φάση των ομίλων του NBA Cup, ενώ το Πόρτλαντ γνώρισε την πρώτη του ήττα μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες και υποχώρησε στο 0-1 στη διοργάνωση. Ήταν, επίσης, η πρώτη ήττα των Μπλέιζερς στα τέσσερα παιχνίδια που ακολούθησαν τον τραυματισμό του Τζα Μοράντ.

Τα αποτελέσματα:

Ατλάντα - Ουάσινγκτον 139-132

Σάρλοτ - Βοστώνη 80-119

Κλίβελαντ - Φιλαδέλφεια 119-95

Ντάλας - Γιούτα 112-100

Μέμφις - Οκλαχόμα Σίτι 97-128

Μιλγουόκι - Τορόντο 107-121

Νέα Ορλεάνη - Μινεσότα 109-115

Λος Άντζελες Λέικερς - Πόρτλαντ 124-118

Σακραμέντο-Σαν Αντόνιο 109-124