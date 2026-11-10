Ο Εμπαπέ στα... χνάρια του Ρονάλντο - Το ρεκόρ που καλείται να σπάσει

Η Ρεάλ Μαδρίτης δείχνει να έχει αλλάξει πρόσωπο υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο, παρουσιάζοντας αισθητά βελτιωμένη εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Κομβικό ρόλο σε αυτή την αλλαγή έχει ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος συνεχίζει με την ίδια εντυπωσιακή συνέπεια στο σκοράρισμα, όπως και την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Γάλλος επιθετικός βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας ήδη πετύχει 13 γκολ σε 12 συμμετοχές στη La Liga, ενώ στο Champions League έχει βρει δίχτυα τέσσερις φορές σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Μάλιστα, μετά τη σπουδαία ανατροπή της Ρεάλ απέναντι στη Ρόμα, ο 27χρονος στρέφει την προσοχή του σε ένα ιστορικό επίτευγμα, το οποίο παραμένει στην κατοχή του Κριστιάνο Ρονάλντο εδώ και 12 χρόνια.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει βρει δίχτυα στις επτά τελευταίες αναμετρήσεις της Ρεάλ Μαδρίτης, με το σερί του να τον φέρνει όλο και πιο κοντά σε ένα σπουδαίο επίτευγμα που εξακολουθεί να ανήκει στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος είχε καταφέρει το 2014 να σκοράρει σε 12 διαδοχικά παιχνίδια με τη φανέλα των Μαδριλένων, ενώ επανέλαβε το ίδιο κατόρθωμα και το 2018.

Πλέον, ο Γάλλος επιθετικός έχει μπροστά του την πρόκληση να πλησιάσει ακόμη περισσότερο την επίδοση του ποδοσφαιρικού του ειδώλου και να διεκδικήσει ένα ρεκόρ που παραμένει ακατάρριπτο εδώ και χρόνια. Το ερώτημα είναι αν θα καταφέρει να συνεχίσει το εντυπωσιακό του σερί και να γράψει το όνομά του δίπλα σε εκείνο του CR7.

Aναλυτικά τα ματς που έχει βρει δίχτυα ο Εμπαπέ:

Ρόμα – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4

Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη 4-1

Ρεάλ Μαδρίτης – Λειψία 4-1

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2

Ραθίνφκ Σανταντέρ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-3

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης 2-3

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-3

athletiko.gr