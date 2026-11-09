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Θριαμβευτικό φινάλε με δύο ακόμη χάλκινα μετάλλια, από τον Άρη Κιαγιά και την Ιωάννα Κωνσταντίνου

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ενημερώνει ότι με τον πλέον θριαμβευτικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι αγωνιστικές συμμετοχές των αθλητών της αποστολής της στους 4ους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026», στη Σενεγάλη, με την κατάκτηση δύο ακόμη χάλκινων μεταλλίων! Ο Άρης Κιαγιάς στην Ξιφασκία και η Ιωάννα Κωνσταντίνου στο Τάε Κβο Ντο ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών, προσθέτοντας δύο ακόμη σημαντικές διακρίσεις στον εξαιρετικό απολογισμό της κυπριακής αποστολής.

Άρης Κιαγιάς: Χάλκινο μετάλλιο με συγκλονιστική ανατροπή

Ο Άρης Κιαγιάς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην Ξιφασκία (Foil), προσφέροντας στην Κύπρο την πρώτη της διάκριση με μετάλλιο στο συγκεκριμένο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων.

Στον αγώνα για την τρίτη θέση αντιμετώπισε τον Βρετανό Mohammed Belbouab, σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Ο Κιαγιάς ξεκίνησε εντυπωσιακά, παίρνοντας προβάδισμα με 8-2, ωστόσο ο αντίπαλος του αντέδρασε και κατάφερε να προηγηθεί με 13-9 και στη συνέχεια με 14-12.

Με αποφασιστικότητα, ψυχραιμία και αξιοσημείωτη ψυχική δύναμη, ο Κύπριος ξιφομάχος πραγματοποίησε την ανατροπή και επικράτησε με 15-14, εξασφαλίζοντας το χάλκινο μετάλλιο σε έναν αγώνα που ανέδειξε το αγωνιστικό του πάθος και την επιμονή του.

Ιωάννα Κωνσταντίνου: Χάλκινο μετάλλιο στο Τάε Κβο Ντο

Η Ιωάννα Κωνσταντίνου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία -49Kg του Τάε Κβο Ντο, χαρίζοντας στην Κύπρο το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία του αθλήματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων.

Η Κωνσταντίνου ξεκίνησε την προσπάθεια της από την προημιτελική φάση, όπου αντιμετώπισε τη Lourance Numukiza από την ομάδα προσφύγων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (EOR). Με εξαιρετική εμφάνιση επικράτησε με 2-0 στους γύρους, με επιμέρους σκορ 17-2 και 16-0, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά.

Εκεί αναμετρήθηκε με την Mackenzie MacDonald από την Αυστραλία. Η Ιωάννα κέρδισε τον πρώτο γύρο με 5-3, η αντίπαλος της ισοφάρισε κερδίζοντας τον δεύτερο με 8-7, ενώ στον τρίτο επικράτησε με 11-2, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 στους γύρους. Με την ολοκλήρωση της προσπάθειας της, η Κύπρια αθλήτρια εξασφάλισε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

Συγχαρητήρια στους αθλητές και τους συντελεστές

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συγχαίρει θερμά τον Άρη Κιαγιά και την Ιωάννα Κωνσταντίνου για τις σπουδαίες επιτυχίες τους, καθώς και τους προπονητές τους, Lauria Lorenz και Νίκο Νικολάου αντίστοιχα, για την καθοριστική συμβολή τους.

Συγχαρητήρια απευθύνονται επίσης στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας και στην Εθνική Ομοσπονδία Τάε Κβο Ντο Κύπρου, για τη στήριξη και την προσπάθεια τους στην ανάπτυξη των αθλημάτων και των νεαρών αθλητών.

Πέντε μετάλλια – Ιστορική επιτυχία για την Κύπρο

Η Κύπρος ολοκληρώνει την παρουσία της στη διοργάνωση με συνολικά πέντε μετάλλια: ένα χρυσό και τέσσερα χάλκινα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και το υψηλό επίπεδο των νεαρών αθλητών της.

Τα πέντε μετάλλια κατέκτησαν:

Μαρίνα Χατζηκώστα – Χρυσό μετάλλιο, Δισκοβολία.

Άντριου Μάρκους Λαγούτης – Χάλκινο μετάλλιο, 50μ. Ελεύθερο.

Άντριου Μάρκους Λαγούτης – Χάλκινο μετάλλιο, 50μ. Πεταλούδα.

Άρης Κιαγιάς – Χάλκινο μετάλλιο, Ξιφασκία (Foil).

Ιωάννα Κωνσταντίνου – Χάλκινο μετάλλιο, Τάε Κβο Ντο (-49Kg).

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ευχαριστεί θερμά την allwyn (Diamond Partner) τις EUROBANK και LOGICOM (Platinum Partners) και την PETROLINA (Gold Partner) για τη διαχρονική στήριξη τους στον κυπριακό αθλητισμό και στην αποστολή στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026».

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