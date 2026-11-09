Την οδηγούν οι 9+2

Με ηρεμία πάει στη διακοπή η ΑΕΛ, μετά τη νίκη επί της Krasava E.N.Y (3-1), για την 9η αγωνιστική. Οι γαλαζοκίτρινοι δεν ήθελαν να δουν το κακό να... τριτώνει και έβαλαν τέλος στις ήττες με την επικράτηση, η οποία όμως, παρά το σκορ, συνοδεύτηκε με ολιγόλεπτο άγχος. Η ομάδα του Ύψωνα μείωσε σε 2-1 προσωρινά και έβαλε πίεση στους γηπεδούχους, γι' αυτό και χρειάστηκαν 1-2 καθοριστικές επεμβάσεις σε τετ-α-τετ του Καπίνο για να μην βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων.

Απ' εκεί και πέρα, ο Μαρτίνς είδε έναν νέο σκόρερ να προστίθεται στη σχετική λίστα, γεγονός που τον ικανοποιεί ιδιαίτερα, σε μια περίοδο που οι επιλογές -κυρίως στη μεσοεπιθετική γραμμή- μειώνονται λόγω τραυματισμών. Ο λόγος για τον Αντρέα Καρώ. Γίνεται ο 11ος σκόρερ της ΑΕΛ στο πρωτάθλημα. Πρώτος παραμένει ο Σινγκ (3), ενώ δύο εξ αυτών δεν υπολογίζονται. Πρόκειται για τους Γκομίς και Τσατάκοβιτς που βρίσκονται νοκ άουτ. Εννέα λοιπόν εν ενεργεία... σκόρερ σκόραραν 14 γκολ.