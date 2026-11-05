Έγραψε ιστορία στο NBA o Γουεμπανιαμά: Εξωγήινη 52άρα με 24 ριμπάουντ και 8 τάπες

Μία από τις πιο εντυπωσιακές ατομικές εμφανίσεις των τελευταίων ετών στο NBA πραγματοποίησε ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά, οδηγώντας τους Σπερς στη δραματική νίκη με 112-111 απέναντι στους Μάβερικς.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ σημείωσε νέο ρεκόρ καριέρας με 52 πόντους, κατέβασε 24 ριμπάουντ και μοίρασε 8 τάπες, ολοκληρώνοντας μία στατιστική γραμμή που δεν είχε εμφανιστεί ξανά με αυτούς τους αριθμούς στην ιστορία του NBA.

Σε 34 λεπτά συμμετοχής είχε 16/28 σουτ εντός παιδιάς, 1/8 τρίποντα και 19/23 βολές, ενώ πρόσθεσε δύο ασίστ, δύο κλεψίματα και μόλις ένα λάθος. Από τα 24 ριμπάουντ του, τα εννέα ήταν επιθετικά, ενώ τελείωσε το παιχνίδι με +23 στο plus/minus.

Ο Γουεμπανιαμά έγινε παράλληλα μόλις ο δεύτερος παίκτης από τότε που οι τάπες καταγράφονται επίσημα ως στατιστικό στο NBA που ολοκληρώνει αγώνα με τουλάχιστον 50 πόντους, 20 ριμπάουντ και πέντε μπλοκ. Ο προηγούμενος ήταν ο Μπομπ ΜακΑντού τον Φεβρουάριο του 1974.

Η παράστασή του είχε αρχίσει από το πρώτο ημίχρονο, στο οποίο είχε ήδη συγκεντρώσει 29 πόντους, 15 ριμπάουντ και πέντε τάπες, δείχνοντας από νωρίς ότι βρισκόταν σε ξεχωριστή βραδιά.

Χαρακτηριστική ήταν μία φάση στη δεύτερη περίοδο, όταν ο 22χρονος έκανε τρεις τάπες μέσα σε μόλις 13 δευτερόλεπτα, μετατρέποντας διαδοχικές προσπάθειες των Μάβερικς σε έναν προσωπικό αμυντικό μονόλογο.

Το παιχνίδι κρίθηκε στις τελευταίες κατοχές. Ο Γουεμπανιαμά ευστόχησε σε βολή που έδωσε το προβάδισμα στο Σαν Αντόνιο, ενώ στην τελευταία επίθεση ο Κάιρι Ίρβινγκ δεν κατάφερε να πετύχει το σουτ που θα χάριζε τη νίκη στο Ντάλας.

sport-fm.gr