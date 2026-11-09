Η ηρεμία της κορυφής και το «ψάξιμο» του Σεγιές

Τη μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει η ΑΕΚ, η οποία μετά τη νίκη επί της Καρμιώτισσας πάει στη διακοπή με ηρεμία και καλή ψυχολογία, έχοντας τον χρόνο για ξεκούραση και ανασύνταξη δυνάμεων. Μπορεί στον αγώνα της περασμένης Παρασκευής η εμφάνιση να μην έφθασε σε υψηλά επίπεδα, είχε όμως την ουσία και «χτύπησε» σε καθοριστικά σημεία, προς τα τέλη των δύο ημιχρόνων, παίρνοντας μια δίκαιη νίκη.

Απαιτείται όμως να έχει μεγαλύτερη σταθερότητα και βελτίωση στην απόδοσή της. Η ΑΕΚ επέστρεψε στις επιτυχίες μετά το στραπάτσο με την Krasava Ε.Ν.Υ. και στα θετικά ήταν και η επιστροφή παικτών που για διάφορους λόγους έλειψαν το προηγούμενο διάστημα, όπως οι Αμίν, Ιβάνοβιτς και Αντερέγκεν.

Ο Ρούμπεν Σεγιές παρέταξε για πρώτη φορά την ομάδα του με το σύστημα 4-4-2, με τους Μπάγιτς και Αντερέγκεν στην επίθεση, όμως και πάλι η ΑΕΚ είχε θέματα στο δημιουργικό κομμάτι και στην καλή κυκλοφορία. Είναι γεγονός ότι ο Ισπανός κόουτς ακόμη «ψάχνεται» μέχρι να βρει τον ιδανικό, κατά τον ίδιο, σχηματισμό που να ταιριάζει στο υπάρχον έμψυχο δυναμικό της ομάδας του. Θυμίζουμε ότι στους προηγούμενους αγώνες με Ομόνοια και Ύψωνα είχε ξεκινήσει με ένα σύστημα που έμοιαζε περισσότερο με 3-4-3.

Στο επόμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα απουσιάσουν οι τιμωρημένοι Κέλερ και Μιραμόν, ο οποίος λόγω ενοχλήσεων δεν έπαιξε εναντίον της Καρμιώτισσας.