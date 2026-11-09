Eίναι... καλά εκεί που είναι και το λέει

Στο εξωτερικό συνεχίζει να βλέπει τον εαυτό του ο Ιωάννης Πίττας. Ο Κύπριος επιθετικός παραχώρησε δηλώσεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επιστροφής του σε ομάδα του νησιού.

Τα σχετικά αποσπάσματα:

Για την προοπτική μεταγραφής ενός Κύπριου παίκτη μέσω εθνικής: «Η εθνική είναι ένα παράθυρο για όλους τους νέους παίκτες, για να κάνουν μια μεταγραφή. Δεν θεωρώ πως έχουμε δει πολλές μεταγραφές από το κυπριακό πρωτάθλημα. Η Εθνική είναι το επόμενο στάδιο, το επόμενο επίπεδο. Παίζουν με παίκτες πρωτοκλασάτους που αγωνίζονται σε ψηλά επίπεδα και νομίζω κάτι θετικό στην εθνική μας απευθείας θα ξεκινήσει να γυρνάει τα τα βλέμματα προς όλη την ομάδα».

Για το αν θέλει να επιστρέψει γενικά στη Λεμεσό: «Θεωρώ πως αυτή τη στιγμή βρίσκομαι πολύ καλά εκεί που είμαι. Στο μέλλον, θα δούμε. Αλλά, αυτή τη στιγμή, έχω βλέψεις για να μείνω στο εξωτερικό».