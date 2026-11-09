Γιοβάνοβιτς: «Το ίδιο καλοί και στα δύο τελευταία ματς - Δικαιούται την ευκαιρία ο Κουτσουπιάς»

Η Εθνική Ελλάδα κινείται και πάλι σε ρυθμούς Nations League, έχοντας μπροστά της τους αγώνες με Ολλανδία (13/11) και Σερβία (16/11) για το φινάλε της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδωσε το στίγμα για τα προσεχή ματς, μιλώντας στο κανάλι της ΕΠΟ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

Για τα ματς με Ολλανδία και Σερβία: «Μας έμειναν αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλή βαθμολογική θέση, αλλά έχει τεράστια σημασία να ανταποκριθούμε και στα δύο τελευταία παιχνίδια. Είναι κάτι που δημιουργήσαμε στη διάρκεια των πρώτων παιχνιδιών. Μία δυνατότητα να έχουμε ενδεχομένως πιο υψηλούς στόχους απ’ ότι περιμέναμε στο ξεκίνημα της διαδικασίας. Είναι σημαντικό να ανταποκριθούμε καλά και ίσως καλύτερα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία για τη δυναμικότητα των αντιπάλων. Χωρίς καμία φυσικά υπερεκτίμηση των εαυτών μας, αλλά πάντα με μία θετική προσέγγιση των πραγμάτων, ως προς τους στόχους που μπορεί να δημιουργηθούν έπειτα από αυτά τα παιχνίδια. Είναι σημαντικό να είμαστε το ίδιο συγκεντρωμένοι καλά, για να μπορέσουμε να την ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Για την κλήση του Κουτσουπιά: «Τα τελευταία χρόνια υπήρχαν αρκετά νέα πρόσωπα στην Εθνική ομάδα. Υπάρχουν Έλληνες που παίζουν σε άλλες χώρες, τους παρακολουθούμε κι όταν υπάρχει η άποψη ότι είναι η ώρα ότι μπορούμε να τους δούμε, θα το κάνουμε. Ιδιαίτερα σε κάποιες θέσεις που ενδεχομένως έχουμε περισσότερη ανάγκη, όσον αφορά τη μεσαία γραμμή. Είναι ένα παιδί που εδώ κι αρκετό διάστημα ψάχνει την τύχη του στο εξωτερικό, προσπαθεί, βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο, πιστεύω ότι δικαιούται την ευκαιρία και γι' αυτό είναι μαζί μας».

sport-fm.gr