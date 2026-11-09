ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γιοβάνοβιτς: «Το ίδιο καλοί και στα δύο τελευταία ματς - Δικαιούται την ευκαιρία ο Κουτσουπιάς»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Τι είπε ενόψει των αγώνων με Ολλανδία και Σερβία

Η Εθνική Ελλάδα κινείται και πάλι σε ρυθμούς Nations League, έχοντας μπροστά της τους αγώνες με Ολλανδία (13/11) και Σερβία (16/11) για το φινάλε της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδωσε το στίγμα για τα προσεχή ματς, μιλώντας στο κανάλι της ΕΠΟ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

Για τα ματς με Ολλανδία και Σερβία: «Μας έμειναν αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλή βαθμολογική θέση, αλλά έχει τεράστια σημασία να ανταποκριθούμε και στα δύο τελευταία παιχνίδια. Είναι κάτι που δημιουργήσαμε στη διάρκεια των πρώτων παιχνιδιών. Μία δυνατότητα να έχουμε ενδεχομένως πιο υψηλούς στόχους απ’ ότι περιμέναμε στο ξεκίνημα της διαδικασίας. Είναι σημαντικό να ανταποκριθούμε καλά και ίσως καλύτερα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία για τη δυναμικότητα των αντιπάλων. Χωρίς καμία φυσικά υπερεκτίμηση των εαυτών μας, αλλά πάντα με μία θετική προσέγγιση των πραγμάτων, ως προς τους στόχους που μπορεί να δημιουργηθούν έπειτα από αυτά τα παιχνίδια. Είναι σημαντικό να είμαστε το ίδιο συγκεντρωμένοι καλά, για να μπορέσουμε να την ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Για την κλήση του Κουτσουπιά: «Τα τελευταία χρόνια υπήρχαν αρκετά νέα πρόσωπα στην Εθνική ομάδα. Υπάρχουν Έλληνες που παίζουν σε άλλες χώρες, τους παρακολουθούμε κι όταν υπάρχει η άποψη ότι είναι η ώρα ότι μπορούμε να τους δούμε, θα το κάνουμε. Ιδιαίτερα σε κάποιες θέσεις που ενδεχομένως έχουμε περισσότερη ανάγκη, όσον αφορά τη μεσαία γραμμή. Είναι ένα παιδί που εδώ κι αρκετό διάστημα ψάχνει την τύχη του στο εξωτερικό, προσπαθεί, βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο, πιστεύω ότι δικαιούται την ευκαιρία και γι' αυτό είναι μαζί μας».

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έκτακτη κλήση σε Σιήκκη από τον Μάντζιο!

Eθνική

|

Category image

Ο Κομπανί επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο της Μπάγερν

Bundesliga

|

Category image

Έβρεξε γκολ, πρωτιά αλλά με συγκάτοικο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν πάει στην Εθνική του ο Ντουβέρν και αρχίζει πρόγραμμα αποφόρτισης!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στην κορυφαία τριάδα των σκόρερ στην Ευρώπη ο Παυλίδης

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

«Στην πόρτα της εξόδου από την Άρσεναλ ο Θουμπιμέντι - Έντονο ενδιαφέρον από την Ατλέτικο»

Premier League

|

Category image

Φιλικοί αγώνες με το Λουξεμβούργο στην Κύπρο για την Εθνική Γυναικών

Eθνική

|

Category image

Λήξη συναγερμού με Μουγκέ - Σαν... θηρίο στο κλουβί ο Γκομίς, τι ισχύει με την κατάσταση του

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Ποτσετίνο πρώτο φαβορί για αντι-Κάρικ στη Γιουνάιτεντ

Premier League

|

Category image

Υπέβαλε αίτηση για άρση του εμπάργκο η Ανόρθωση: «Τιτάνια προσπάθεια, με τεράστιες οικονομικές θυσίες»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ανάσες, ευρύτερο ροτέισον και στο βάθος… ενίσχυση για την ΑΕΚ

Super League

|

Category image

Οι μεγάλοι στόχοι του Παναθηναϊκού για την επανεκκίνηση

Super League

|

Category image

Η φωνή των αθλητών των Special Olympics στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι πρώτες σκέψεις ενίσχυσης στον Ολυμπιακό για Ιανουάριο

Super League

|

Category image

Παγκόσμια πρωτοτυπία!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη