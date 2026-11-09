Έπιασε δουλειά ενόψει Αρμενίας η Εθνική - Οριστικά εκτός ο Κακουλλής

Την πρώτη της προπόνηση ενόψει του αγώνα της Πέμπτης με την Αρμενία πραγματοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών.

Η προπόνηση έγινε στον Αρχάγγελο με τους ποδοσφαιριστές να γυμνάζονται σε διαφορετικά γκρουπ, ανάλογα και με τον χρόνο συμμετοχής που είχαν με τις ομάδες τους το Σαββατοκύριακο.

Την πρώτη τους προπόνηση με την Εθνική Ανδρών πραγματοποιήσαν οι Ιάσονας Πικής, Ζάνος Σάββα και Μόργκαν Μπράουν.

Εκτός αποστολής τέθηκε ο Ανδρόνικος Κακουλλής λόγω τραυματισμού.

Η προετοιμασία στην Κύπρο θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί το πρωί της Τρίτης με προπόνηση στον Αρχάγγελο και στις 16:30 η αποστολή της Εθνικής μας θα αναχωρήσει για την Αρμενία.

Ο αγώνας Αρμενία - Κύπρος θα γίνει την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στις 19:00.

Στην αποστολή βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Αντρέας Παρασκευά, Φαμπιάνο Φρέιτας, Ζόελ Μολ, Λεωνίδας Κονομής, Νικόλας Τσαρούλλα, Ευαγόρας Αντωνίου, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Νικόλας Παναγιώτου, Έκτωρ Κυπριανού, Κώστας Πηλέας, Γιώργος Μαλεκκίδης, Χαράλαμπος Κυριάκου, Κωστάκης Αρτυματάς, Μόργκαν Μπράουν, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Παναγιώτης Ανδρέου, Γρηγόρης Κάστανος, Ιωάννης Κωστή, Σταύρος Γεωργίου, Μαρίνος Τζιωνή, Λοΐζος Λοΐζου, Μάρκους Έντουαρντς, Ζάνος Σάββα, Άγγελος Νεοφύτου, Ιάσωνας Πικής και Ιωάννης Πίττας.

Να σημειωθεί πως ο Κώστας Πηλέας που βρίσκεται στην κλήση, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής απέναντι στην Αρμενία λόγω της αποβολής του στον αγώνα με τους Αρμένιους που έγινε στο ΓΣΠ.