Νέα σούπερ εμφάνιση του Γιάννη και... οι Χιτ διέλυσαν τους Πέισερς

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κυριαρχεί σε κάθε σημείο του παρκέ, οι Μαϊάμι Χιτ μπήκαν με τον καλύτερο τρόπο στο NBA Cup, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 145-125 των Ιντιάνα Πέισερς και φτάνοντας στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους.

Ο «Greek Freak» πραγματοποίησε μία από τις πληρέστερες εμφανίσεις του στη σεζόν και κατέγραψε το δεύτερο triple-double του, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 31 πόντους, 18 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε 31:04 λεπτά συμμετοχής.

Ο Γιάννης είχε 13/19 σουτ (68,4%), 1/2 τρίποντα και 4/6 βολές, ενώ από τα 18 ριμπάουντ του τα έξι ήταν επιθετικά και τα 12 αμυντικά. Πρόσθεσε ακόμη μία τάπα, έκανε μόλις ένα λάθος, χρεώθηκε με τρία φάουλ και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με εντυπωσιακό +31 στο +/-.

Στο πλευρό του βρέθηκε ο Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις με 27 πόντους και 9 ριμπάουντ, έχοντας 11/14 σουτ. Μεγάλη βραδιά πραγματοποίησε και ο Κλέι Τόμπσον, στην καλύτερη εμφάνισή του από τότε που φόρεσε τη φανέλα του Μαϊάμι, σημειώνοντας 25 πόντους με επτά τρίποντα.

Ο Τόμπσον πλησίασε παράλληλα ακόμη περισσότερο τον Ρέι Άλεν, καθώς απέχει πλέον 55 εύστοχα τρίποντα από τα 2.973 του άλλοτε άσου των Χιτ, που βρίσκεται στην τρίτη θέση της ιστορικής λίστας του NBA.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Πελέ Λάρσον και Ντέιβιον Μίτσελ. Ο πρώτος πρόσθεσε 18 πόντους, ενώ ο Μίτσελ τελείωσε με double-double, έχοντας 15 πόντους και 11 ασίστ.

Οι Πέισερς μπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι και πέτυχαν 42 πόντους στην πρώτη περίοδο, όμως στη συνέχεια το Μαϊάμι ανέβασε εντυπωσιακά την απόδοσή του. Οι Χιτ κέρδισαν τις δύο μεσαίες περιόδους με συνολικό επιμέρους σκορ 67-46, παίρνοντας σταδιακά τον απόλυτο έλεγχο.

Για την Ιντιάνα, που είχε μόλις 11 διαθέσιμους παίκτες, ο Κουέντον Τζάκσον ήταν πρώτος σκόρερ με 24 πόντους και ο Άντριου Νέμπχαρντ ακολούθησε με 22. Ο Τζάρας Γουόκερ είχε 14, ενώ από 13 σημείωσαν Πασκάλ Σιάκαμ και Τζέι Χαφ.

Με το 145-125, οι Χιτ ξεκίνησαν νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους στη φάση των ομίλων του NBA Cup και έστειλαν από νωρίς μήνυμα, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή έναν Γιάννη που γέμισε ξανά τη στατιστική του με κάθε πιθανό τρόπο.

Πηγή: sport-fm.gr