Τα αποτελέσματα του NBA: Ασταμάτητοι Σέλτικς - Αγχωτική νίκη για Λέικερς
ΓΗΠΕΔΟ
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Μόλις τέσσερα ματς περιλάμβανε η βραδιά στο NBA, με τους Μπόστον Σέλτικς να δίνουν συνέχεια στο νικηφόρο σερί τους.
Οι «Κέλτες» έφυγαν αλώβητοι από την έδρα των Ορλάντο Μάτζικ, ενώ οι Λος Άντζελες Λέικερς επέστρεψαν στα νικηφόρα αποτελέσματα αν και αγχώθηκαν απέναντι στους Ράπτορς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Ορλάντο Μάτζικ – Μπόστον Σέλτικς 97-108
Ιντιάνα Πέισερς – Μπρούκλιν Νετς 90-98
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς – Λος Άντζελες Κλίπερς 124-112
Λος Άντζελες Λέικερς – Τορόντο Ράπτορς 131-125
sdna.gr