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Τραγωδία: Πέθανε ο παίκτης της Τενερίφης που συγκρούστηκε με αντίπαλο τερματοφύλακα

ΓΗΠΕΔΟ

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Στο πένθος βυθίστηκε το ισπανικό ποδόσφαιρο

Σοκαριστικά νέα έρχονται από την Ισπανία! Όπως έκανε γνωστό η Τενερίφη, ο ποδοσφαιριστής της, Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα, που είχε μία σοκαριστική σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο, έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή.

Ο 30χρονος στράικερ υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή και οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον παίκτη εντός του γηπέδου, πριν τον μεταφέρουν άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Τελικά, σήμερα το πρωί κατέληξε!

«Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μπορεί να απαλύνει αυτό το βαθύ αίσθημα θλίψης. Στεκόμαστε στο πλευρό της συντετριμμένης οικογένειάς του, των αγαπημένων του προσώπων και ολόκληρης της κοινότητας της Τενερίφης, που σήμερα θρηνεί για αυτή τη σκληρή κατάληξη.

Η οικογένεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για κάθε εκδήλωση συμπαράστασης που έχει λάβει, ενώ παράλληλα ζητά θερμά να επιδειχθεί ο απόλυτος σεβασμός στην ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια αυτών των εξαιρετικά δύσκολων στιγμών», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ισπανικού συλλόγου.

sport-fm.gr

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