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Τα βρήκε με Γκούστο η Μάντσεστερ Σίτι, απομένει και με Τσέλσι

ΓΗΠΕΔΟ

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Τι αναφέρουν τα ρεπορτάζ της Αγγλίας

Κάτοικος Μάντσεστερ φαίνεται ότι θα γίνει ο Γκούστο Μάλο, αφού απομένει να τα βρει η Σίτι με την Τσέλσι για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρει ρεπορτάζ του «TEAMtalk», επισημαίνοντας αφενός ότι οι «πολίτες» έχουν συμφωνήσει ήδη με τον Γάλλο δεξιό μπακ για πενταετές συμβόλαιο. Αφετέρου ότι οι «μπλε» αξιώνουν 80 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσουν τα δικαιώματα του.

Θυμίζουμε ότι, το περασμένο καλοκαίρι, η Τσέλσι «έκλεψε» μέσα από τα χέρια της Μάντσεστερ Σίτι τον Μάρκο Παλέστρα και από τότε η δεύτερη ψάχνει για δεξιό μπακ.

Η δε απόκτηση του Παλέστρα, ουσιαστικά, ανοίγει την πόρτα της αποχώρησης στον Μάλο Γκούστο από το «Στάμφορντ Μπριτζ», σε αυτό το ιδιότυπο ντόμινο.

sport-fm.gr

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