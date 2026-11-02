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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο 3ος πιο εμπορικός αθλητής στον κόσμο για το 2026

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μαϊάμι Χιτ, βρίσκεται πίσω μόνο η Λευκορωσίδα τενίστρια Αρίνα Σαμπαλένκα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι  ο τρίτος πιο εμπορικός αθλητής  στον κόσμο, σύμφωνα με την ετήσια αξιολόγηση της SportsPro (διεθνής εταιρεία μέσων ενημέρωσης και διοργάνωσης εκδηλώσεων που επικεντρώνεται στην παγκόσμια επιχειρηματικότητα του αθλητισμού με έδρα το Λονδίνο και έτος ίδρυσης το 2008).

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μαϊάμι Χιτ, βρίσκεται πίσω μόνο η Λευκορωσίδα τενίστρια  Αρίνα Σαμπαλένκα, η Κινέζα σκιέρ Αϊλίν Γκου, ενώ πίσω του στην 4η θέση είναι ο Νορβηγός διεθνής επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, με τον Ισπανός τενίστας Κάρλος Αλκαράθ να κλείνει την πρώτη πεντάδα.

Ο Χάαλαντ είναι ο ποδοσφαιριστής με την υψηλότερη θέση στη λίστα  και ο μοναδικός εκπρόσωπος του αθλήματος μεταξύ των 10 κορυφαίων αθλητών με τη μεγαλύτερη εμπορική απήχηση για το 2026. 

Το SportsPro-όπως αναφέρει- βασίστηκε σε τρία κύρια κριτήρια για την κατάταξή του: την αξία του προσωπικού brand (45 βαθμοί), την τρέχουσα δυναμική και δημοτικότητα (40 βαθμοί) και τις εμπορικές προοπτικές (15 βαθμοί). 

Η αξιολόγηση αφορούσε 1.202 αθλητές από 70 διαφορετικά αθλήματα, με βάση δεδομένα που συλλέχθηκαν μεταξύ 1ης Ιουλίου 2025 και 30ής Ιουνίου 2026. 

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η πτώση του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος αστέρας, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλ Νασρ, βρισκόταν στην πέμπτη θέση πέρυσι, αλλά πλέον έχει υποχωρήσει στη 14η. 

Στην 27η θέση βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι, ενώ 45ος είναι ο νέος κάτοχος της «Χρυσης Μπάλας», αρχηγος της Αγγλίας και επιθετικός της Μπάγερν,  Χάρι Κέιν.

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

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