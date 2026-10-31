Γιάννης: «Πληρωνόμαστε πολλά χρήματα, πρέπει να δεχθούμε την κριτική»

Την άποψη ότι οι παίκτες του ΝΒΑ θα πρέπει να δέχονται την κριτική που τους ασκείται εξέφρασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε δηλώσεις του μετά τη νίκη του Μαϊάμι κόντρα στην Ιντιάνα.

Ο Έλληνας άσος αφού αναφέρθηκε στην εμφάνιση της ομάδας στο παιχνίδι αυτό προχώρησε σε μια σύγκριση της με τα προηγούμενα ματς. Και στο σημείο αυτό έκανε μια αναφορά στην κριτική που ασκείται…

«Πρέπει να διαταράσσουμε την επίθεσή τους όσο περισσότερο μπορούμε. Στο πρώτο τέταρτο σημειώσαμε 40 πόντους, ενώ η επίθεσή μας ήταν ακόμα καλή. Βρίσκαμε τρόπους να σκοράρουμε, αλλά από τη στιγμή που η άμυνά μας ανέβασε ρυθμό, η επίθεσή μας έγινε πολύ πιο εύκολη.

Στο δεύτερο τέταρτο καταφέραμε να τους περιορίσουμε στους 19 πόντους, κάτι που θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Ξέρετε, ήμασταν πολύ αποδιοργανωτικοί απέναντι στην Ατλάντα. Ήμασταν αποδιοργανωτικοί κατά διαστήματα και σήμερα. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι γίνεται ευκολότερο για εμάς», ανέφερε και συνέχισε κάνοντας μια σύγκριση με τα προηγούμενα ματς της ομάδας.

«Ναι, Νομίζω ότι απλά παίζουμε μπάσκετ. Στα πρώτα δύο παιχνίδια, το θέλαμε πάρα πολύ και ήμασταν κάπως νευρικοί. Όταν το παιχνίδι δεν πήγαινε όπως θέλαμε, έχω την αίσθηση ότι οι παίκτες δεν πανικοβλήθηκαν, αλλά απλά έπαιζαν πιο σφιγμένα.

Τελικά, προφανώς, δέχεσαι κριτική. Κάνουμε τη δουλειά μας και πληρωνόμαστε πολλά χρήματα για να την κάνουμε, κάτι που καταλαβαίνουμε. Αφού τελειώσεις τη δουλειά σου, είναι από εκείνες τις δουλειές όπου μπορεί να δεχτείς κριτική για τον τρόπο που αποδίδεις. Πάντα λέω ότι θα υπάρχουν στιγμές που ο κόσμος θα λέει ότι είσαι ο χειρότερος, και θα υπάρχουν στιγμές που ο κόσμος θα λέει ότι είσαι ο καλύτερος.

Κανένα από αυτά δεν είναι αλήθεια. Δεν είσαι τόσο καλός όσο λέει ο κόσμος, αλλά ούτε τόσο κακός. Βρίσκεσαι πάντα στη μέση. Απλά να είσαι εκεί, να κάνεις τη δουλειά σου, και ο επόμενος θα κάνει τη δική του, και τα πράγματα θα γίνουν ευκολότερα για εμάς», κατέληξε.

Πηγή: sport-fm.gr