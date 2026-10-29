Επιτέλους νίκη για τους Χιτ, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη στην Ατλάντα

Την πρώτη τους νίκη στη φετινή σεζόν πανηγύρισαν οι Χιτ, επικρατώντας 129-117 των Χοκς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί κυριαρχική εμφάνιση και να καταγράφει το πρώτο του θετικό αποτέλεσμα με τη νέα του ομάδα.

Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους και 18 ριμπάουντ, οδηγώντας το Μαϊάμι μακριά από το αρνητικό ξεκίνημα των τεσσάρων διαδοχικών ηττών.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η παρουσία του Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος πέτυχε επίσης 24 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ, γράφοντας παράλληλα ιστορία, καθώς ξεπέρασε τον Ουντόνις Χάσλεμ και έγινε ο κορυφαίος ριμπάουντερ στην ιστορία των Χιτ.

Ο Άντριου Γουίγκινς πρόσθεσε 18 πόντους, ενώ εξαιρετικός ήταν ο Πελέ Λάρσον με 17 πόντους, 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ. Οι Χιτ σούταραν με 53% εντός πεδιάς και κυριάρχησαν ολοκληρωτικά κοντά στο καλάθι, σημειώνοντας 70 πόντους μέσα από τη ρακέτα.

Το Μαϊάμι μπήκε από την αρχή δυνατά στο παιχνίδι, έχοντας 15/23 σουτ στην πρώτη περίοδο για το 34-25, ενώ πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενο 69-56. Η μεγαλύτερη διαφορά έφτασε στους 18 πόντους, όταν τρίποντο του Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ διαμόρφωσε το 95-77 προς το τέλος της τρίτης περιόδου.

Για την Ατλάντα, ο rookie Κίνγκστον Φλέμινγκ και ο Νικέιλ Αλεξάντερ-Γουόκερ πέτυχαν από 23 πόντους, ενώ ο Τζέιλεν Τζόνσον άγγιξε το triple-double με 12 πόντους, 11 ασίστ και 9 ριμπάουντ, έχοντας όμως μόλις 4/12 σουτ. Οι Χοκς γνώρισαν έτσι την τρίτη συνεχόμενη ήττα τους μετά το 2-0 με το οποίο είχαν ξεκινήσει τη σεζόν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Χοκς-Χιτ 117-129

Καβαλίερς-Γουίζαρντς 121-111

Πίστονς-Χόρνετς 97-89

Πέισερς-76ερς 109-114

Ράπτορς-Μάτζικ 129-99

Μπουλς-Νικς 127-133

Μπακς-Ρόκετς 100-132

Τίμπεργουλβς-Γουόριορς 114-119

Πέλικανς-Νάγκετς 91-104

Τζαζ-Σπερς 111-117

Μάβερικς-Θάντερ 120-96

Κλίπερς-Λέικερς 87-103

sport-fm.gr