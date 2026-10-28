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Τιμώρησε την ΑΕΚ και έβγαλε αντίδραση ο ΠΑΟΚ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα έκανε όλα σωστά την τελική προσπάθεια και πήρε μεγάλη νίκη με 3-1 στο ντέρμπι των Δικεφάλων

Επέστρεψε στις νίκες και στα χαμόγελα ο ΠΑΟΚ που ήταν ο θριαμβευτής στο ντέρμπι Δικεφάλων με σκορ 3-1 επί της ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, σε ένα παιχνίδι που προηγήθηκε στο ξεκίνημα με τον Μπάνζα, αλλά είδε την Ένωση στις αρχές του δευτέρου μέρους να ισοφαρίζει με τον Γιόβιτς και να χάνει πάρα πολλές και μεγάλες ευκαιρίες για το γκολ της ανατροπής.

Έτσι, ο νόμος του ποδοσφαίρου τιμώρησε τους κιτρινόμαυρους και στην πρώτη τους καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο οι «ασπρόμαυροι» πήραν εκ νέου το προβάδισμα με τον Σορετίρε, ενώ ο MVP Εντιαγέ έβαλε το κερασάκι για τη μεγάλη νίκη των Θεσσαλονικιών.

Με αυτό τον τρόπο ο ΠΑΟΚ αντέδρασε μετά τις τελευταίες κακές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα και ανέβηκε στην 3η θέση της League Phase με επτά βαθμούς. Έπεσε στην 4η με έξι βαθμούς η ΑΕΚ, που επηρεάστηκε από τις αλλαγές σε ένα διάστημα που κυριαρχούσε, κάνοντας παράλληλα και πολλά λάθη στην ανασταλτική λειτουργία.

Πλέον, η ομάδα του Αλέσιο Λίσι θα ψάξει και την επιστροφή στις νίκες στο πρωτάθλημα στο εντός έδρας ματς με τον Asteras AKTOR (01/11, 19:00), ενώ η ΑΕΚ έχει μπροστά της το αθηναϊκό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (01/11, 19:30).

sport-fm.gr

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