Το επόμενο βήμα της 40ετούς συμφωνίας

Χαρμόσυνη ήταν η προχθεσινή ειδοποίηση από το σωματείο του ΑΠΟΕΛ για τη σύγκλιση της γενικής συνέλευσης ώστε να επικυρωθεί από τα μέλη η συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα, του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής.

Δυο εβδομάδες περίπου μετά τη συμπλήρωση των 100 χρόνων ζωής του ΑΠΟΕΛ, σαν δώρο γενεθλίων, η πρόταση θα παρουσιαστεί στις 23 Νοεμβρίου ενώπιον των μελών του σωματείου, τα οποία θα κληθούν να επικυρώσουν τη συμφωνία αναφορικά με τη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συμφωνία έχει διάρκεια 40 χρόνων και - εφόσον δοθεί η έγκριση - επίσημα η εμπλοκή του επενδυτικού σχήματος θα γίνει τον Μάιο του 2027.

Μέχρι τότε ο ΑΠΟΕΛ θα εισέλθει σε ένα μεταβατικό στάδιο κατά το οποίο θα υπάρχει συνεργασία της νυν διοίκησης της εταιρείας και του επενδυτικού σχήματος για μετάβαση στην επόμενη ημέρα των γαλαζοκιτρίνων. Εξ όσων κυκλοφορεί ήδη, έχει υπάρξει οικονομική βοήθεια από συνεργάτες του Σάββα Λιασή, για να «ανασάνει» το ταμείο της ομάδας στην προσπάθεια να ανταπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις της.