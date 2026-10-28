Πλήγμα στους Ρόκετς: Νοκ άουτ για τα επόμενα παιχνίδια ο Σενγκούν

Με τον πλέον ιδανικό τρόπο έχουν ξεκινήσει οι Χιούστον Ρόκετς στη φετινή regular season του ΝΒΑ, με τις «ρουκέτες» να είναι μία από τις μόλις τρεις ομάδες της λίγκας που έχουν εκκινήσει τη σεζόν με τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Ωστόσο, το επόμενο διάστημα η ομάδα του Ίμε Ουντόκα θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια σημαντική απουσία, αφού ο Άλπερεν Σενγκούν νιώθει πόνο και ενοχλήσεις στη μέση με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ για τα επόμενα ματς, δίχως να ξεκαθαρίζεται ο χρόνος απουσίας του.

Ο Τούρκος σούπερ σταρ σέντερ έχει ξεκινήσει εκπληκτικά τη σεζόν, μετρώντας 24,5 πόντους, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1,8 κλεψίματα ανά 34 λεπτά αγώνα σε τέσσερις συμμετοχές.

sport-fm.gr