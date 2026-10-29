Τα αγωνιστικά δεδομένα στην Ομόνοια ενόψει ΑΕΛ - Καλύτερα ο Ακιντόλα, αναμονή για Νεγκό

Στην ΑΕΛ έχουν στρέψει την προσοχή στην Ομόνοια, με αποκλειστικό στόχο να επιστρέψουν στις επιτυχίες και να καλύψουν χαμένο έδαφος.

Απομένουν δύο προπονήσεις στις οποίες θα ξεκαθαρίσουν τα αγωνιστικά δεδομένα, καθώς υπάρχουν τρεις ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στη λίστα του ιατρικού επιτελείου. Η τεχνική ηγεσία θα αποφασίσει στην τελευταία προπόνηση αν θα συμπεριλάβει στις επιλογές τους Κουλιμπαλί-Ακιντόλα. Ο δεύτερος είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο αποκατάστασης, έτσι οι πιθανότητες είναι με το μέρος του.

Όσον αφορά στον Νεγκό, οι ιατρικές εξετάσεις θα ολοκληρωθούν εντός της ημέρας κι έπειτα θα προκύψει ξεκάθαρη εικόνα και ενημέρωση. Για το ντέρμπι με την ΑΕΛ, θεωρείται δύσκολο να προλάβει.