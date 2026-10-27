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Ο Ράτκλιφ αποφάσισε την πώληση των μετοχών του σε Λωζάνη FC και Νις

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Τζέιμς Ράτκλιφ, που είναι ουσιαστικά το αφεντικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μολονότι είναι κάτοχος της μειοψηφίας των μετοχών της (27.7%), αποφάσισε να πουλήσει τη Λωζάνη FC Sport της Ελβετίας για ν' αφοσιωθεί στην επίλυση των προβλημάτων της Γιουνάιτεντ, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα «The Athletic». Ο όμιλος INEOS του Ράτκλιφ, αντί 1.4 δισ. λιρών, μπήκε στα διοικητικά των «κόκκινων διαβόλων», ελπίζοντας πως στο μέλλον θα καταφέρει να γίνει το απόλυτο αφεντικό στο «Ολντ Τράφορντ». 

 Ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στη Βρετανία, με περιουσία αξίας 29,6 δισ. λιρών είναι συνέταιρος της αμερικανικής οικογένειας Γκλέιζερ στο μετοχικό σχήμα της Γιουνάιτεντ, ενώ από τις 13 Νοεμβρίου του 2017 απέκτησε την πλειοψηφία των μετοχών της ελβετικής ομάδας αντί 20 εκατ. ευρώ. Επίσης, εκτός από τη Λοζάνη, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, ο Ράτκλιφ είναι στο τελικό στάδιο των επαφών για να πουλήσει την ιδιοκτησία και της Νις σε επενδυτικό όμιλο από τη Σαουδική Αραβία, αντί 200 εκατ. ευρώ. Ο Ράτκλιφ από το 2019 έχει στην κατοχή του την πλειοψηφία των μετοχών της ομάδας της Νίκαιας αντί 100 εκατ. ευρώ

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NBA

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