Τριπλ-νταμπλ ο Αντετοκούνμπο, αλλά τέταρτη σερί ήττα για Χιτ

Δίχως νίκη μετά από τέσσερις αγώνες συνεχίζουν στο ΝΒΑ οι Χιτ. Αυτή τη φορά ηττήθηκαν με 113-109 μέσα στο Μαϊάμι από τους Μάβερικς ξεκινώντας με 0-4 για πέμπτη φορά στην ιστορία τους αλλά πρώτη μετά το 2008/09.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να έρθουν τα πρώτα χαμόγελα, αλλά δεν... έφτανε. Ο Greek Freak έκανε το πρώτο του τριπλ-νταμπλ με τη νέα του ομάδα καταγράφοντας 29 πόντους (3/7 βολές, 10/19 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 14 ριμπάουντ, 11 ασίστ αλλά και 5 λάθη σε 39 λεπτά. Ο Ντάβιον Μίτσελ πρόσθεσε 21 πόντους, ωστόσο έμειναν πάλι χαμηλά με 8 πόντους ο Μπαμ Αντεμπάγιο και με 6 ο Κλέι Τόμπσον.

Για το Ντάλας, που ανέβηκε στο 2-2 παρότι δέχτηκε ένα 37-17 και έφτασε στο -10 στο πρώτο ημίχρονο, ο Κούπερ Φλαγκ έκανε σπουδαίο ματς με 29 πόντους, 6 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 5 κλεψίματα και 3 τάπες, ενώ Πι Τζέι Γουάσινγκτον με 20 και Κάιρι Ίρβινγκ ακολούθησαν με 18.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-23, 52-53, 84-83, 109-113

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, οι Καβαλίερς νίκησαν με 127-125 τους Τίμπεργουλβς στην παράταση παρά τους 47 πόντους του Άντονι Έντουαρντς. Ο Ντόνοβαν Μίτσελ είχε 26 πόντους, ενώ ο Μάριο Χεζόνια έπαιξε για 15 λεπτά έχοντας 3 πόντους. Οι Γουόριορς με 31 πόντους του ρούκι Γιάξελ Λέντεμποργκ και 24 του Στεφ Κάρι πέρασαν εμφατικά με 134-114 από το Ντένβερ, ενώ Νίκολα Γιόκιτς και Τζαμάλ Μάρεϊ είχαν από 19 για το Ντένβερ.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα:

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 127-125 (παρ.)

Μπόστον Σέλτικς - Σικάγο Μπουλς 134-99

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Φοίνιξ Σανς 125-114

Μιλγουόκι Μπακς - Ιντιάνα Πέισερς 110-102

Χιούστον Ρόκετς - Ατλάντα Χοκς 120-110

Γιούτα Τζαζ - Μέμφις Γκρίζλις 105-110

Σάρλοτ Χόρνετς - Γουάσινγκτον Γουίζαρντς 110-103

Ντένβερ Νάγκετς - Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 114-134

sport-fm.gr