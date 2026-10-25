Τα αποτελέσματα του NBA: Ασταμάτητοι Σίξερς και Ρόκετς

Οι Σίξερς επικράτησαν των Μιλγουόκι Μπακς, ενώ οι Ρόκετς νίκησαν τους Χοκς. Από τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν ήταν η νίκη των Σπερς στο ντέρμπι του Τέξας κόντρα στους Μάβερικς, αλλά και το επικό comeback των Νάγκετς, απέναντι στους Πέλικανς.

Αντίθετα, οι Μαϊάμι Χιτ του Γιάννη Αντετκούνμπο βρίσκονται σε κακή αγωνιστική κατάσταση, γνωρίζοντας τρίτη σερί ήττα, αυτή τη φορά από τους Σάρλοτ Χόρνετς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Σάρλοτ Χόρνετς - Μαϊάμι Χιτ 115-110

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Μπρούκλιν Νετς 125-121

Φιλαδέλφεια 76ερς - Μιλγουόκι Μπακς 127-116

Σικάγο Μπουλς - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 120-124

Ντάλας Μάβερικς - Σαν Αντόνιο Σπερς 106-122

Ατλάντα Χοκς - Χιούστον Ρόκετς 114-121

Ντένβερ Νάγκετς - Νιου Ορλίνς Πέλικανς 141-135 (παρ.)

Φοίνιξ Σανς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 131-122