Μία «κρίση» που την πέρασε και πέρσι

Η Ομόνοια έφυγε από την «Αρένα» με άδεια χέρια και είδε την απόσταση από την κορυφή να αυξάνεται στο -4. Δεν αποτελεί διαφορά που τρομάζει, ωστόσο στην ομάδα της πρωτεύουσας υπάρχει απογοήτευση για το αποτέλεσμα και τον τρόπο που ήρθε. Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ έχασε κλασικές ευκαιρίες, παρουσίασε αδράνεια που δεν συνηθίζει, με αποτέλεσμα το κλίμα να... βαρύνει. Πρόκειται για τρίτο σερί ανεπιθύμητο αποτέλεσμα, καθώς προηγήθηκε η ήττα από την Μπενφίκα και η ισοπαλία με τον Ολυμπιακό. Κι αν για το ματς με τους Πορτογάλους υπάρχει η δικαιολογία της ποιότητας του αντιπάλου, στις άλλες δύο αναμετρήσεις, η Ομόνοια προβλημάτισε.

Οι πράσινοι δεν παρουσιάστηκαν τόσο φρέσκοι όσο απαιτεί ένα τέτοιου είδους ντέρμπι και το πλήρωσε. Παράλληλα, τιμωρήθηκε από τις χαμένες ευκαιρίες των Ντιονί, Μοντνόρ και Εβάντρο, οι οποίες αν κατέληγαν στον στόχο, τότε ίσως η εξέλιξη του αγώνα να ήταν διαφορετική. Ο Νορβηγός τεχνικός ανέφερε πως η ομάδα του δεν δέχεται τέτοιου είδους γκολ κι αυτό είναι στοιχείο που χρήζει διόρθωσης. Στα δύο τέρματα που σημείωσε η ΑΕΚ, η ευθύνη βαραίνει τον Βίκτωρος ο οποίος κλήθηκε να βοηθήσει από τον πάγκο (λόγω προβλήματος του Νεγκό), ωστόσο στην Ομόνοια δεν πρόκειται να «κρεμάσουν» τον νεαρό αμυντικό.

Το υφιστάμενο σκηνικό δεν είναι... πρωτόγνωρο για τους πράσινους. Την προηγούμενη περίοδο πέρασαν ξανά ντεφορμάρισμα, με σχεδόν ένα μήνα διαφορά! Στις 9 Νοεμβρίου εξήλθαν ισόπαλοι με τον ΑΠΟΕΛ (2-2 όπως και με τον Ολυμπιακό) και στην επόμενη αγωνιστική (23/11) ηττήθηκαν από τον Απόλλωνα και πάλι με το ίδιο σκορ όπως προχθές με την ΑΕΚ (0-2).

Το στοίχημα λοιπόν είναι να αντιδράσει εκ νέου για να μην χαθεί αφενός βαθμολογικό έδαφος και αφετέρου για να πάρει ξανά ψυχολογία. Η επόμενη εβδομάδα είναι εξίσου δύσκολη, αφού μετά το ντέρμπι με την ΑΕΛ (31/10) ακολουθεί το εκτός έδρας ματς με τη Νάιμεγκεν (5/11) κι έπειτα το ντέρμπι με την Ανόρθωση (8/11).