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Ατσάλινος Ολυμπιακός στην Πόλη, νίκησε Μπεσίκτας και απουσίες!

ΓΗΠΕΔΟ

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Στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής

Έδειξε χαρακτήρα και έφυγε νικητής από την Πόλη και την έδρα της Μπεσίκτας ο Ολυμπιακός!

Παρότι παρατάχθηκαν ξανά με τις πολύ σημαντικές απουσίες των Φουρνιέ, Μοντέρο, Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ, βρίσκοντας παράλληλα απέναντί τους μια πολύ μαχητική αντίπαλο, οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 81-73, για την 8η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!

Έτσι, οι Πειραιώτες, για τους οποίους ξεχώρισαν Βεζένκοφ (16π, 5 ριμπ), Τζόουνς (15π), Χολ (14π) και ΜακΙντάιρ (9π, 7 ασίστ), επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά από την ήττα της προηγούμενης εβδομάδας κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 6-2, ενώ πλέον στρέφουν την προσοχή τους αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο στη Sunel Arena, πριν υποδεχθούν το φορμαρισμένο Περιστέρι για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL (1/11, 13:00).

Από την άλλη η Μπεσίκτας, η οποία είχε για καλύτερούς της τους Νόουελ (15π) και ΝτεΤζούλιους (12π), έπεσε στο 3-5 και τώρα έχει μπροστά της εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια.

Tα δεκάλεπτα: 23-25, 36-42, 58-61, 73-81

sport-fm.gr

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

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