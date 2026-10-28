Παραίτηση του αντιπροέδρου της JFA, λόγω Ινφαντίνο

Ο αντιπρόεδρος της ιαπωνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (JFA), Τακέσι Οκάντα, ανακοίνωσε (28/10) την παραίτησή του, λίγες ημέρες μετά την έγκριση της ασιατικής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας (AFC) για την υποψηφιότητα του Τζιάνι Ινφαντίνο για μια ακόμη θητεία ως επικεφαλής της FIFA.

Σε συνάντηση στο Τόκιο, ο πρόεδρος της AFC, Σεΐχης Σαλμάν μπιν Εμπραχίμ Αλ Χαλίφα, εξέφρασε την «πλήρη δέσμευσή» του στον Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος ήταν παρών.

Η θέση αυτή έρχεται σε έντονη αντίθεση με αυτήν που υιοθέτησε λίγες εβδομάδες νωρίτερα η AFC, η οποία ενώθηκε με ευρωπαϊκούς και βορειοαμερικανικούς φορείς στην κριτική του σχεδίου του Τζιάνι Ινφαντίνο να ανοίξει την πόρτα της FIFA σε ιδιώτες. Ο Οκάντα, πρώην προπονητής της Ιαπωνίας στα Παγκόσμια Κύπελλα του 1998 και του 2010, ​​εξήγησε ότι αυτές οι αντιπαραθέσεις ήταν ασυμβίβαστες με τις προσωπικές του πεποιθήσεις.

«Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, έχω δώσει μεγάλη σημασία στην κοινωνική αξία του αθλητισμού, πεπεισμένος ότι πρέπει να ασκείται με ακεραιότητα», δήλωσε, πριν προσθέσει ότι δεν μπορούσε να αποδεχτεί αυτή την ασυμφωνία μεταξύ των αρχών του και των πρόσφατων θέσεών του, αλλά ωστόσο, αναγνώρισε ότι κατανοεί τους πρακτικούς λόγους που οδήγησαν το ιαπωνικό ποδόσφαιρο να ευθυγραμμίσει τη θέση του με αυτή του ασιατικού διοικητικού οργάνου.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος ηγείται της FIFA από το 2016, ζήτησε συγγνώμη μετά την αποτυχία του επενδυτικού του σχεδίου και επιδιώκει μια τέταρτη θητεία στις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τον Μάρτιο.