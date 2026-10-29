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ΒΙΝΤΕΟ: Απίθανο σκηνικό στο Φλουμινένσε-Ιντερνασιονάλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Συγκρούστηκαν μεταξύ τους μετά από λάθος πάσα!

Ένα από τα πιο περίεργα και συνάμα αστεία στιγμιότυπα της αναμέτρησης ανάμεσα στη Φλουμινένσε και την Ιντερνασιονάλ σημειώθηκε στο 27ο λεπτό, με πρωταγωνιστές δύο παίκτες της ίδιας ομάδας.

Όλα ξεκίνησαν από μία κακή πάσα του Τιάγκο Μάια στον χώρο του κέντρου. Στην προσπάθειά τους να προλάβουν την μπάλα, Ματέους Μπαΐα και Ζουνίνιο κινήθηκαν προς το ίδιο σημείο και τελικά συγκρούστηκαν μεταξύ τους, σε μία φάση που προκάλεσε χαμόγελα.

Το παιχνίδι, πάντως, μόνο χαμόγελα δεν είχε στη συνέχεια για την Ιντερνασιονάλ. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου με τον Άλαν Πάτρικ, όμως η Φλουμινένσε κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω.

Ο Ερκουλες ισοφάρισε στο 77' με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή και η μεγάλη ανατροπή ολοκληρώθηκε στις καθυστερήσεις.

Στο 90'+7', μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή, ο Λούτσο Ακόστα πήρε το ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 2-1, χαρίζοντας μία πολύτιμη νίκη στη Φλουμινένσε.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η ομάδα του Ρίο ανέβηκε στους 54 βαθμούς και στην πέμπτη θέση, παραμένοντας δυνατά στη μάχη για απευθείας πρόκριση στο Copa Libertadores.

 

sport-fm.gr

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