Ενοχλημένοι στην Ομόνοια με την ΑΕΚ: Τα τρία σημεία για τα οποία «βράζουν» οι πράσινοι

Ενοχλημένοι παρουσιάζονται στην Ομόνοια με την φιλοξενία της ΑΕΚ, από το μεταξύ τους παιχνίδι που διεξήχθη την Δευτέρα (26/10).

Όπως διαρρέει από το πράσινο στρατόπεδο, στην ομάδα της πρωτεύουσας υποστηρίζουν πως η φιλοξενία δεν ήταν όπως θα έπρεπε να ήταν.

Παράλληλα, εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τα ρατσιστικά σχόλια που ακούστηκαν από την κερκίδα προς τον Ντουβέρν, περιστατικό για το οποίο κατέχουν βίντεο στα χέρια τους.

Το τρίτο σημείο για το οποίο... βράζουν στην Ομόνοια, αφορά στον βοηθό προπονητή της ΑΕΚ ο οποίος για πάνω από 10 λεπτά βρισκόταν στην απέναντι πλευρά του γηπέδου (πίσω από τον επόπτη) και έδινε οδηγίες στους ποδοσφαιριστές. Το «τριφύλλι» έχει στα χέρια του σχετικό βίντεο και για αυτό το περιστατικό.

Η ομάδα της πρωτεύουσας δεν γνωρίζει -προς το παρόν- τι έχει γραφτεί στο φύλλο αγώνος.