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Σπουδαία Ευρωπαϊκή επιτυχία για τη ομάδα γυναικών της ΑΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

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Κέρδισε στη Λεμεσό την Ελσίνκι

Την πρώτη της νίκη για τον 1ο όμιλο του FIBA Europe Cup σημείωσε απόψε η ΑΕΛ η οποία μετά την αναμέτρηση με αντίπαλο τη Φινλανδική Ελσίνκι κέρδισε με 88-79.

Αυτή ήταν και η πρώτη νίκη για την ομάδα της Λεμεσού στον όμιλο, μετά και την ολοκλήρωση της 3ης της αναμέτρησης.

Η νίκη ήταν προϊόν της εντυπωσιακής εμφάνισης της ΑΕΛ κατά την 4η περίοδο, όταν με επί μέρους αποτέλεσμα 24-12 έφθασε στη νίκη και ενώ πριν, η αντίπαλος της είχε αποκτήσει και διαφορά 14 πόντων.

Κορυφαία για την ΑΕΛ ήταν η Ouinerly (26 πόντοι – 24 βαθμοί).

Δεν ήταν καλό το ξεκίνημα για την ΑΕΛ, καθώς η Ελσίνκι προηγήθηκε αρχικά με 8-2, στη συνέχεια με 13-6.

Η ΑΕΛ προσπάθησε να αντιδράσει και ως ένα σημείο τα κατάφερε καθώς μείωσε σε 15-11.

Όμως με την ολοκλήρωση του ημιχρόνου η Φινλανδική ομάδα είχε προβάδισμα 11 πόντων, καθώς προηγήθηκε με 23-12.

Η ΑΕΛ έδειξε καλύτερα στοιχεία στην αρχή της 2ης περιόδου όταν μείωσε σε 26-21.

Στη συνέχεια όμως και πάλι η ομάδα της Φινλανδίας ήταν πιο αποτελεσματική και έτσι ανέβαζε εκ νέου τη διαφορά.

Λίγο μετά το 15`, η διαφορά έφθασε στο +14 (37-23), πάντα για την Ελσίνκι.

Η βελτιωμένη αμυντικά ΑΕΛ κατάφερε να μειώσει στο -9 (39-30), αλλά και στο -7 (44-37), αλλά με το τέλος του ημιχρόνου η Ελσίνκι ήταν μπροστά με 47-37.

Στις αρχές της 3ης περιόδου η Ελσίνκι προηγήθηκε με 49-37 και ενώ στα χρονικά σημεία που ακολούθησαν η διαφορά παρέμενε γύρω στο +10, πάντα για την ομάδα της Φινλανδίας.

Όμως μετά τα μισά της περιόδου αυτής η ΑΕΛ βρήκε τον τρόπο για να περιορίσει την αντίπαλο της και όχι μόνο καθώς λίγο μετά το 25`, η διαφορά έπεσε στο τρίποντο (53-50)!

Αλλά η ΑΕΛ δεν σταμάτησε εδώ την προσπάθεια καθώς λίγο πριν το 28` προσπέρασε για πρώτη φορά (61-59) και πλέον όλα τα ενδεχόμενα ήταν ανοικτά.

Η Ouinerly έδινε αρκετούς πόντους στην ομάδα της Λεμεσού, που λίγο μετά προηγήθηκε με 64-61.

Ωστόσο η 3η περίοδος έκλεισε με 6-0 σερί για την Φινλανδική ομάδα που προηγήθηκε με 67-64, αλλά ενόψει της 4ης περιόδου όλα τα ενδεχόμενα ήταν πλέον ανοικτά.

Όμως η ΑΕΛ ξεκίνησε εντυπωσιακά την 4η περίοδο καθώς μετά από σερί 11-0, απέκτησε διαφορά 8 πόντων λίγο πριν το 33`!

Το αποτέλεσμα έφθασε στο 75-67.

Στη συνέχεια η δυνατή άμυνα της ΑΕΛ ανάγκασε σε αρκετά λάθη τις αντιπάλους της και έτσι η ΑΕΛ κράτησε ένα σημαντικό προβάδισμα ασφαλείας, για να φθάσει στο τέλος στην επιτυχία με τελικό αποτέλεσμα, 88-79.

Δεκάλεπτα: 12-23, 37-47, 64-67, 88-79.

ΑΕΛ (Μιχάλης Κουνούνης): Mead 15 (1), Πηλακούτα 8, Piedel 22 (5), Oufstar 11 (1), Raca, Αντωνίου, Παπαλλά 4, Ouinerly 26 (1), Θεμιστοκλέους 2, Οικονομίδου.

HBA Helsinki (Janne Hanninen): Nanje, Pasanen 8, Koskela 7, Luukkanen 22 (6), Aden, Nenonen 17 (1), Seppa 7 (2), Machol 11, Talonen 5 (1), Rasanen 2.

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