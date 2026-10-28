«Διπλό» με δυο αυτογκόλ για την Ίντερ στη Βενετία

Το σοκ της 9ης αγωνιστικής της Serie A ήρθε στο Μιλάνο, με τους οπαδούς της Μίλαν στο «Σαν Σίρο» να βλέπει την Μπολόνια να θριαμβεύει και τον Εμπανγκουλά με χατ-τρικ να χαρίζει τεράστιο «διπλό» στην ομάδα του με το τελικό 4-2!

Παρά και την ταχύτατη ανατροπή από τα δυο τέρματα του Αλφάντζο Σισέ από μεριάς «ροσονέρι», οι «ροσομπλού» είχαν… καλησπερίσει άπαντες σε αυτό το ματς με ξεκάθαρες διαθέσεις. Ο Εμπανγκουλά σκόραρε στο 8ο λεπτό, έπειτα 62ο και για φινάλε έβαλε και το κερασάκι στην τούρτα στο 86’ για ν’ ανοίξει τα χέρια στον «ναό» του ιταλικού ποδοσφαίρου, ν’ αποθεωθεί από τους οπαδούς των φιλοξενούμενων και να βυθίσει στη θλίψη εκείνους των γηπεδούχων με το 4-2.

Η πρωτοπόρος και… άτρωτη Ίντερ, συνέχισε με νίκη, δίχως να πείσει ούτε στο ελάχιστο. Οι «νερατζούρι» μάλιστα είδαν και δυο τέρματα των Βενετσιάνων ν’ ακυρώνονται για οφσάιντ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στο «Πιερλουίτζι Πέντζο», για να βρουν όμως δυο αυτογκόλ και να φύγουν από τη ρομαντική Βενετία με το «διπλό»! Η προβολή του Μορένο στο 79’ και η κόντρα στον Άνταμς έπειτα από κεφαλιά του Κάρλος Αουγκούστο στο 82’ διαμόρφωσαν το 2-0 για το σύνολο του Κίβου.

Στο 0-0 τελείωσαν το δικό τους παιχνίδι οι Πάρμα και Ουντινέζε, με τους «παρμέντσι» να χάνουν πέναλτι και μαζί την ευκαιρία να κυνηγήσουν όλους τους βαθμούς από την αναμέτρηση.

sport-fm.gr