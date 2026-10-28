ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Διπλό» με δυο αυτογκόλ για την Ίντερ στη Βενετία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η Μπολόνια σόκαρε τη Μίλαν και το «Σαν Σίρο»

Το σοκ της 9ης αγωνιστικής της Serie A ήρθε στο Μιλάνο, με τους οπαδούς της Μίλαν στο «Σαν Σίρο» να βλέπει την Μπολόνια να θριαμβεύει και τον Εμπανγκουλά με χατ-τρικ να χαρίζει τεράστιο «διπλό» στην ομάδα του με το τελικό 4-2!

Παρά και την ταχύτατη ανατροπή από τα δυο τέρματα του Αλφάντζο Σισέ από μεριάς «ροσονέρι», οι «ροσομπλού» είχαν… καλησπερίσει άπαντες σε αυτό το ματς με ξεκάθαρες διαθέσεις. Ο Εμπανγκουλά σκόραρε στο 8ο λεπτό, έπειτα 62ο και για φινάλε έβαλε και το κερασάκι στην τούρτα στο 86’ για ν’ ανοίξει τα χέρια στον «ναό» του ιταλικού ποδοσφαίρου, ν’ αποθεωθεί από τους οπαδούς των φιλοξενούμενων και να βυθίσει στη θλίψη εκείνους των γηπεδούχων με το 4-2.

Η πρωτοπόρος και… άτρωτη Ίντερ, συνέχισε με νίκη, δίχως να πείσει ούτε στο ελάχιστο. Οι «νερατζούρι» μάλιστα είδαν και δυο τέρματα των Βενετσιάνων ν’ ακυρώνονται για οφσάιντ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στο «Πιερλουίτζι Πέντζο», για να βρουν όμως δυο αυτογκόλ και να φύγουν από τη ρομαντική Βενετία με το «διπλό»! Η προβολή του Μορένο στο 79’ και η κόντρα στον Άνταμς έπειτα από κεφαλιά του Κάρλος Αουγκούστο στο 82’ διαμόρφωσαν το 2-0 για το σύνολο του Κίβου.

Στο 0-0 τελείωσαν το δικό τους παιχνίδι οι Πάρμα και Ουντινέζε, με τους «παρμέντσι» να χάνουν πέναλτι και μαζί την ευκαιρία να κυνηγήσουν όλους τους βαθμούς από την αναμέτρηση.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗSerie A

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Ντουέ η Παρί

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Παπανικολάου: «Κάποιοι πούλησαν το μπάσκετ και τους Έλληνες - Να το κρατήσουμε σταθερό»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Έβερτον – Νιούκαστλ

Δελτία Τύπου

|

Category image

Γκριεζμάν σε τρομερή κατάσταση: Νέα γκολάρα και ιστορικό σερί με το Ορλάντο

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ενοχλημένοι στην Ομόνοια με την ΑΕΚ: Τα τρία σημεία για τα οποία «βράζουν» οι πράσινοι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Απίθανο σκηνικό στο Φλουμινένσε-Ιντερνασιονάλ

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Τα αγωνιστικά δεδομένα στην Ομόνοια ενόψει ΑΕΛ - Καλύτερα ο Ακιντόλα, αναμονή για Νεγκό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επιτέλους νίκη για τους Χιτ, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη στην Ατλάντα

NBA

|

Category image

Δραματικές προκρίσεις στα πέναλτι για Σίτι και Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το επόμενο βήμα της 40ετούς συμφωνίας

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Απαραίτητος ο Κίκο, όμως θέλει κι άλλους

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Πέμπτης (29/10)

TV

|

Category image

Παραίτηση του αντιπροέδρου της JFA, λόγω Ινφαντίνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τιμώρησε την ΑΕΚ και έβγαλε αντίδραση ο ΠΑΟΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Μία «κρίση» που την πέρασε και πέρσι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη