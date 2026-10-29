Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Πέμπτης (29/10)
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Cytavision 2
20:00 Φούτσαλ: AEK - Απόλλων
Cytavision 3
21:45 Έβερτον - Νιούκαστλ
Cytavision 4
19:30 Φροσινόνε - Λέτσε
21:45 Φιορεντίνα - Αταλάντα
Cytavision 5
15:00 Τένις: ATP 500 - Basel
Cytavision 6
14:30 Τένις: ATP 500 - Vienna
18:00 Βόλεϊ: Μλάστοντ - Παφιακός
Cytavision 7
18:00 Bόλος - Ατρόμητος
Cablenet Sports 2
19:45 C.L (γ): Αούστρια - Γιουβέντους
22:00 C.L (γ): Κόγκε - Μπαρτσελόνα
Cablenet Sports 3
19:45 C.L (γ): Παρί FC - Χάκεν
22:00 C.L (γ): Μαν. Σίτι - Παρί ΣΖ
Novasports Prime
21:45 Μπάσκετ: Ρεάλ - Φενέρμπαχτσε
Novasports 4
21:05 Μπάσκετ: Μακάμπι - Παρί
Novasports Start
21:30 Μπάσκετ: Ερ. Αστέρας - Μπάγερν