Απαραίτητος ο Κίκο, όμως θέλει κι άλλους

Είναι γεγονός πως έφερε ανακούφιση στην Ανόρθωση η νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου. Τη χρειαζόταν, μιας και είχε αρχίσει να σφίγγει η θηλιά. Όχι πως ησύχασε, αφού με τους έξι βαθμούς παραμένει στα χαμηλά, όμως ήταν μία νίκη που της δίνει ηρεμία, στη νέα εποχή που ξεκίνησε υπό τις οδηγίες του Μπάρακ Ιτζχάκι.

Σε ακόμη ένα παιχνίδι ο Κίκο είχε συμβολή, αφού από δικό του κτύπημα φάουλ σκόραρε ο Τόσιτς και με αυτή την ασίστ, έφτασε τις δύο στο πρωτάθλημα. Πέτυχε και δύο γκολ από το σημείο του πέναλτι και συνολικά, λοιπόν, συμμετείχε στα τέσσερα από τα έξι γκολ της «Κυρίας» σε αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος. Πιστοποιεί πόσο πολύτιμος είναι στο πλάνο του προπονητή του και αναμφίβολα είναι απολύτως απαραίτητος στο επιθετικό κομμάτι ο Πορτογάλος.

Όμως θέλει κι άλλους η Ανόρθωση να μπουν στην… εξίσωση. Τόσο σε ασίστ όσο και στο σκοράρισμα. Πέρα από τα δύο γκολ του Κίκο και αυτό του Τόσιτς, είδαν δίχτυα οι επιθετικοί της ομάδας, Ράφα Λόπες (δις) και Αλέσιο Ντα Κρουζ. Ωστόσο, τα μόλις έξι γκολ είναι φτωχός απολογισμός. Ο νέος προπονητής, Μπάρακ Ιτζχάκι, δουλεύει σε πολλούς τομείς που «πονάει» η ομάδα και ελπίζει πως με πιο καλή ψυχολογία, θα βρουν και άλλοι παίκτες πατήματα και θα αυξηθεί η συνεισφορά στο σκοράρισμα.

Στον ορίζοντα είναι ο αγώνας της Κυριακής (01/11, 16:00) με τον Άρη, που ασφαλώς απαιτείται μία πολύ καλή εμφάνιση για να μπορέσει να αποκομίσει κέρδος. Στο «Αλφαμέγα» πήγε φέτος άλλες δύο φορές, δεχόμενη την ήττα. Πρώτα από την ΑΕΛ στην πρεμιέρα (2-0) και ακολούθως από τον Απόλλωνα (3-1) για τη 2η αγωνιστική.