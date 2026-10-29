ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απαραίτητος ο Κίκο, όμως θέλει κι άλλους

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Τόσο σε ασίστ όσο και στο σκοράρισμα

Είναι γεγονός πως έφερε ανακούφιση στην Ανόρθωση η νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου. Τη χρειαζόταν, μιας και είχε αρχίσει να σφίγγει η θηλιά. Όχι πως ησύχασε, αφού με τους έξι βαθμούς παραμένει στα χαμηλά, όμως ήταν μία νίκη που της δίνει ηρεμία, στη νέα εποχή που ξεκίνησε υπό τις οδηγίες του Μπάρακ Ιτζχάκι.

Σε ακόμη ένα παιχνίδι ο Κίκο είχε συμβολή, αφού από δικό του κτύπημα φάουλ σκόραρε ο Τόσιτς και με αυτή την ασίστ, έφτασε τις δύο στο πρωτάθλημα. Πέτυχε και δύο γκολ από το σημείο του πέναλτι και συνολικά, λοιπόν, συμμετείχε στα τέσσερα από τα έξι γκολ της «Κυρίας» σε αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος. Πιστοποιεί πόσο πολύτιμος είναι στο πλάνο του προπονητή του και αναμφίβολα είναι απολύτως απαραίτητος στο επιθετικό κομμάτι ο Πορτογάλος.

Όμως θέλει κι άλλους η Ανόρθωση να μπουν στην… εξίσωση. Τόσο σε ασίστ όσο και στο σκοράρισμα. Πέρα από τα δύο γκολ του Κίκο και αυτό του Τόσιτς, είδαν δίχτυα οι επιθετικοί της ομάδας, Ράφα Λόπες (δις) και Αλέσιο Ντα Κρουζ. Ωστόσο, τα μόλις έξι γκολ είναι φτωχός απολογισμός. Ο νέος προπονητής, Μπάρακ Ιτζχάκι, δουλεύει σε πολλούς τομείς που «πονάει» η ομάδα και ελπίζει πως με πιο καλή ψυχολογία, θα βρουν και άλλοι παίκτες πατήματα και θα αυξηθεί η συνεισφορά στο σκοράρισμα.

Στον ορίζοντα είναι ο αγώνας της Κυριακής (01/11, 16:00) με τον Άρη, που ασφαλώς απαιτείται μία πολύ καλή εμφάνιση για να μπορέσει να αποκομίσει κέρδος. Στο «Αλφαμέγα» πήγε φέτος άλλες δύο φορές, δεχόμενη την ήττα. Πρώτα από την ΑΕΛ στην πρεμιέρα (2-0) και ακολούθως από τον Απόλλωνα (3-1) για τη 2η αγωνιστική.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αριστερό, δεξί, κεφαλιά: Το τέλειο χατ-τρικ του Γεωργίου!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χειρουργήθηκε ο Ουναΐ, σε 4-5 μήνες η επιστροφή του στον Παναθηναϊκό

Super League

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Λαμπαδηδρομία από τη Λήδρας και ιστορικοί εορτασμοί για τα 100 χρόνια με κάλεσμα από τον ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ.

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Μακάμπι φέρνει τη EuroLeague στη Λεμεσό: Συναγερμός στην Αστυνομία για τρεις αγώνες σε μία εβδομάδα - Πρεμιέρα με Χάποελ, έρχεται και ο Ολυμπιακός

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Φασούλας καταγγέλλει: «Τηλεφωνούν σε διαιτητές και λένε ο Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες...»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Aπό το χέρι της να... εκτοξευθεί

ΑΕΚ

|

Category image

Θετικές ενδείξεις για Μαυροπάνο

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Τον Ιανουάριο θα επιστρέψει ο Σέσκο

Premier League

|

Category image

Συζητά με την Μπάγερν ο Βολντεμάντε

Bundesliga

|

Category image

BINTEO: Ο Χάαλαντ «έσπασε το ίντερνετ» με τον χορό και την αμφίεσή του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η επιθετική γύμνια επισκιάζει την άμυνα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στο προπονητικό του Παναθηναϊκού ο Αλαφούζος

Super League

|

Category image

Ορισμοί διαιτητών: Τρία ντέρμπι, δύο ξένοι στο VAR

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BINTEO: Κέρδισε τις εντυπώσεις ο μικρός Ισάακ στο προπονητικό της Πάφου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αργυρό μετάλλιο στο μικτό ομαδικό σκητ για την Κύπρο!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη