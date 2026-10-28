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Κύπελλο Coca - Cola: Δύο νέα εισιτήρια για τους «16» μετά από... 16 γκολ - Το πρόγραμμα της α' φάσης

ΓΗΠΕΔΟ

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ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια Αρ. εξασφάλισαν θέση στους «16» του κυπέλλου, σε παιχνίδια που διεξήχθησαν νωρίτερα κόντρα σε Χαλκάνορα Ιδαλίου και Διγενή Μόρφου αντίστοιχα. Μάλιστα, στα δύο παιχνίδια σημειώθηκαν 16 (!) γκολ και ως κατ' επέκταση πρόσφεραν μπόλικο θέαμα στο κοινό.

Σε παιχνίδια που προηγήθηκαν, εξασφάλισαν εισιτήριο για την β' φάση οι: Ε.Ν Ύψωνα, Άρης, ΑΕΚ και Νέα Σαλαμίνα. Υπενθυμίζουμε πως Πάφος FC και Ομόνοια που συμμετέχουν σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά και ο Απόλλωνας που ήταν φιναλίστ του περσινού τελικού, επωφελήθηκαν βάσει προκήρυξης, όπως και η Ανόρθωση, ο ΑΣΙΛ και η Ένωση που ήταν οι τυχερές ομάδες από την κλήρωση.

Έτσι, εκκρεμούν τέσσερις αναμετρήσεις για να συμπληρωθεί η 16άδα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σπάρτακος - Krasava Ε.Ν.Υ.  0-2

Άρης - Εθνικός Άχνας 4-0

ΑΕΚ - Ακρίτας 3-2

Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΕΑ Ακρ.  4-0

Τετάρτη 28/10

 Ομόνοια Αρ. - Διγενής Μόρφου 6-3

ΑΠΟΕΛ - Χαλκάνορας 5-2

Τρίτη 03/11

18:00 ΑΕΛ - Ηρακλής Γερ.

19:00 Καρμιώτισσα - Ερμής

Τετάρτη 04/11

18:00 Δόξα - Ολυμπιακός

Πέμπτη 05/11

20:00 Ομόνοια 29Μ - ΑΕΠ Πολεμιδιών

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