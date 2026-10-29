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Δραματικές προκρίσεις στα πέναλτι για Σίτι και Λίβερπουλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Συνεχίζουν στα προημιτελικά Πάλας και Σάντερλαντ

Κρατούσε σφιχτά την πρόκριση η Μπράιτον, αλλά η Σίτι ήταν πιο ψύχραιμη!

Σε ένα τρομερό ματς στο Etihad, η ομάδα του Μαρέσκα, μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας τάισε... γλάρο στα πέναλτι την ομάδα του Χιουρζέλερ παίρνοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Λιγκ Καπ. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Γιαλκούιγ, όμως στο 40' ο Κόβασιτς ισοφάρισε σε 1-1. Στο 47' ο Ρίτερ έβαλε ξανά μπροστά την Μπράιτον, όμως με γκολ στο 72' ο Ρέις οδήγησε το ματς στα πέναλτι εκεί όπου οι «πολίτες» προκρίθηκαν με 6-5.

Ίδιο σενάριο και στο ντέρμπι του «Άνφιλντ» με την Τσέλσι να παίρνει προβάδισμα κόντρα στη Λίβερπουλ στο 40' με εύστοχή εκτέλεση του Ρότζερς, όμως ο Χάκπο, με τον ίδιο τρόπο, τρία λεπτά αργότερα έκανε το 1-1. Το ματς οδηγήθηκε και εκεί στην ψυχοφθόρο διαδικασία με τους γηπεδούχους να προκρίνονται με 6-5 χάρη στη χαμένη, τελευταία εκτέλεση του Φοφανά.

Τεράστια πρόκριση με μπαλάρα για την απίθανη Μπόρνμουθ. Τα «κεράσια» ταπείνωσαν με το εμφατικό 3-0 την Άστον Βίλα και συνεχίζουν στην οκτάδα χάρη σε γκολ των Αντλί στο 7', Κουκ στο 51' και Ροντρίγκες στο 69'.

Mάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 2-2 (4-3 πεν)

(40' Κόβασιτς, 72' Βίτορ Ρέις - 30' Γιαλκούιγ, 47' Ρίτερ)

Μπόρνμουθ-Άστον Βίλα 3-0

(7' Αντλί, 51' Κουκ, 69' Ροντρίγκες)

Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ 3-2

(26' Ταϊμπί, 29' Τουτέροφ, 39' Φοφανά - 42' Γουίλσον, 90'+4' Τιάγο)

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 0-1

(37' Eνκέτια)

Λίβερπουλ-Τσέλσι 1-1 (6-5 πεν)

(43' Χάκπο-40' Ρότζερς)

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗ

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