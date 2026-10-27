ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μυθική πρόκριση της Σεστάο Ρίβερ κόντρα στην Εσπανιόλ στο 120'

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η ομάδα της τέταρτης κατηγορίας της Ισπανίας άφησε εκτός την Εσπανιόλ με γκολ στο 120ό λεπτό της παράτασης!

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του Κυπέλλου Ισπανίας σημειώθηκε στο «Las Llanas», όπου η Σεστάο Ρίβερ επικράτησε με 4-3 της Εσπανιόλ στην παράταση και πανηγύρισε μία ιστορική πρόκριση, χάρη σε γκολ που σημειώθηκε στο 120ό λεπτό!

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με έντονο ρυθμό, καθώς μόλις στο 6ο λεπτό η Εσπανιόλ πήρε το προβάδισμα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μάρκος Φερνάντεθ. Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, δεν πτοήθηκαν και στο 18' ο Καριόν ισοφάρισε σε 1-1, κερδίζοντας τον Ντιμιτρόβιτς σε τετ α τετ. Στο 40', ο Ουγκάρτε έδωσε προβάδισμα στη Σεστάο με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ, διαμορφώνοντας το 2-1 του πρώτου ημιχρόνου.

Στην επανάληψη, η Εσπανιόλ πίεσε για την ισοφάριση, με τον Ρομπέρτο να χάνει σημαντική ευκαιρία στο 51'. Οι φιλοξενούμενοι αύξησαν την πίεσή τους, αλλά η άμυνα των γηπεδούχων κρατούσε. Τελικά, στο 90', ο Ρομπέρτο ευστόχησε από την άσπρη βούλα, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Εκεί, η Εσπανιόλ έφερε προσωρινά τα πάνω κάτω. Στο 96', ο Μοσκάρδος με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 2-3. Όμως, δύο λεπτά αργότερα, ο Λάκα ισοφάρισε με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Τσιτσαρίτο, γράφοντας το 3-3.

Το ματς οδηγήθηκε σε δραματικό φινάλε, με την Εσπανιόλ να αγγίζει το γκολ, αλλά τον Ίρου να πραγματοποιεί σπουδαία επέμβαση σε ανάποδο ψαλίδι του Καμπρέρα στο 116'. Και ενώ όλα έδειχναν πως η πρόκριση θα κρινόταν στα πέναλτι, ο Ρόχο βρήκε δίχτυα στο 120ό λεπτό, χαρίζοντας στη Σεστάο Ρίβερ μία επική πρόκριση!

 

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

La LigaΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Όταν ο πόλεμος μετέτρεψε τα γήπεδα σε νοσοκομεία, αποθήκες και χώρους αντίστασης

Ελλάδα

|

Category image

Μεντιλίμπαρ και Λοπετέγκι υποψήφιοι για την Εσπανιόλ

La Liga

|

Category image

Ποια είναι... πλέον η σχέση του Εμπαπέ με την Κίνα!

La Liga

|

Category image

Ο Εσκρίτσε τρέχει σε υψηλές ταχύτητες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η Άρσεναλ αποκλείστηκε από ομάδα που έχει 447 φορές μικρότερο μπάτζετ

Premier League

|

Category image

Xρυσό στο ομαδικό και αργυρό ο Ποντίκης στο Ταϊμπέι

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Κύπελλο Ελλάδας: Τα βλέμματα σε Τούμπα και ΟΑΚΑ

Super League

|

Category image

Σε εφτά αγώνες την έπαθε σχεδόν όσες φορές τα τελευταία δύο χρόνια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θείος Γιαμάλ: «Αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, πας να δεις τον Λαμίν και όχι τον Κέιν»

La Liga

|

Category image

Χάρι Κέιν: Μετά τη Χρυσή Μπάλα έρχεται και ο τίτλος του ιππότη; Τι λέει η Ντάουνινγκ Στριτ

Category image

Kόντρα στη Μπεσίκτας για επιστροφή στις νίκες ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

«Ένας μιτσής, Άη Νικόλα, Λεμεσιανός και... μία ομάδα στη Λεμεσό»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

O αποκλεισμός από ομάδα της 4ης κατηγορίας έφερε την απόλυση

La Liga

|

Category image

Το Σίγμα πήρε τους εντός έδρας του Παναθηναϊκού και αγώνες Basket League

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χαρούμενα και ήσυχα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη