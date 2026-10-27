Μυθική πρόκριση της Σεστάο Ρίβερ κόντρα στην Εσπανιόλ στο 120'

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του Κυπέλλου Ισπανίας σημειώθηκε στο «Las Llanas», όπου η Σεστάο Ρίβερ επικράτησε με 4-3 της Εσπανιόλ στην παράταση και πανηγύρισε μία ιστορική πρόκριση, χάρη σε γκολ που σημειώθηκε στο 120ό λεπτό!

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με έντονο ρυθμό, καθώς μόλις στο 6ο λεπτό η Εσπανιόλ πήρε το προβάδισμα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μάρκος Φερνάντεθ. Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, δεν πτοήθηκαν και στο 18' ο Καριόν ισοφάρισε σε 1-1, κερδίζοντας τον Ντιμιτρόβιτς σε τετ α τετ. Στο 40', ο Ουγκάρτε έδωσε προβάδισμα στη Σεστάο με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ, διαμορφώνοντας το 2-1 του πρώτου ημιχρόνου.

Στην επανάληψη, η Εσπανιόλ πίεσε για την ισοφάριση, με τον Ρομπέρτο να χάνει σημαντική ευκαιρία στο 51'. Οι φιλοξενούμενοι αύξησαν την πίεσή τους, αλλά η άμυνα των γηπεδούχων κρατούσε. Τελικά, στο 90', ο Ρομπέρτο ευστόχησε από την άσπρη βούλα, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Εκεί, η Εσπανιόλ έφερε προσωρινά τα πάνω κάτω. Στο 96', ο Μοσκάρδος με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 2-3. Όμως, δύο λεπτά αργότερα, ο Λάκα ισοφάρισε με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Τσιτσαρίτο, γράφοντας το 3-3.

Το ματς οδηγήθηκε σε δραματικό φινάλε, με την Εσπανιόλ να αγγίζει το γκολ, αλλά τον Ίρου να πραγματοποιεί σπουδαία επέμβαση σε ανάποδο ψαλίδι του Καμπρέρα στο 116'. Και ενώ όλα έδειχναν πως η πρόκριση θα κρινόταν στα πέναλτι, ο Ρόχο βρήκε δίχτυα στο 120ό λεπτό, χαρίζοντας στη Σεστάο Ρίβερ μία επική πρόκριση!

Πηγή: sport-fm.gr