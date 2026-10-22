BINTEO: Άλλο ένα και θα έφτανε... Μινεσότα
ΓΗΠΕΔΟ
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Τα εξόφθαλμα βήματα του ΛαΜέλο Μπολ που δεν σφυρίχτηκαν
Οι Τίμπεργουλβς πέρασαν με 131-106 από το Μαϊάμι σε έναν αγώνα με πολλά highlights αλλά και μια φάση που έγινε... viral. Ο ΛαΜέλο Μπολ σε μια φάση θέλησε να επιχειρήσει ένα step back τρίποντο, μόνο που το καράκανε και έκανε 5-6 βήματα! Προς έκπληξη όλων, ακόμη και των σχολιαστών της αμερικανικής τηλεόρασης, ο νεοαποκτηθείς γκαρντ της Μινεσότα δεν τιμωρήθηκε με παράβαση και μάλιστα ευστόχησε στο τρίποντο.
sport-fm.gr